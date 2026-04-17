C'est le scoop du jour signé Sacha Tavolieri. Manchester City est sur le point de sécuriser le transfert de Mathys Detourbet, le talent précoce de Troyes. Un accord autour de 15 millions d'euros serait proche entre les clubs du City Group.

Alors que Troyes et Saint-Étienne se livrent une bataille acharnée pour le titre de Ligue 2, une information mercato vient s'inviter dans l'actualité. Le plus grand talent de l'ESTAC va quitter le club cet été. Et il part directement dans la galaxie City Group, le réseau de clubs contrôlé par Manchester City.

Manchester City tient sa prochaine pépite française

Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, les clubs du City Group ont trouvé un accord autour de 15 millions d'euros pour s'attacher les services de Mathys Detourbet. Le natif de Troyes, formé dans sa ville, est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de Ligue 2 cette saison.

La bonne nouvelle pour Troyes — et c'est important dans le contexte de la course à la montée — c'est que Detourbet devrait rester à l'ESTAC la saison prochaine sous forme de prêt. Autrement dit, il portera encore le maillot bleu de Troyes en Ligue 1 si le club monte, ce qui lui permettrait de continuer sa progression dans un environnement qu'il connaît parfaitement.

Pour Manchester City, l'opération est cohérente avec leur modèle bien rodé : identifier les meilleurs talents des championnats secondaires européens, les sécuriser jeunes à prix raisonnable, les laisser se développer en prêt avant de les intégrer ou les revendre avec une forte plus-value. Cherki, Savio, Doku — la liste des réussites du City Group est longue.

Ce que ça signifie pour Troyes dans la course au titre

L'information est importante à double titre. D'abord, elle confirme la qualité intrinsèque de l'effectif troyen et la reconnaissance du travail réalisé par l'ESTAC ces dernières saisons. Former un joueur évalué à 15 millions d'euros en Ligue 2, c'est la preuve d'un recrutement et d'une formation de qualité.

Ensuite, autre point, cette transaction soulève une autre question. En plein sprint final, le jeune Detourbet rayonne moins. Ces dernières semaines, il s'estmontré parfois agacé comme ce fut le cas à Annecy. Une rencontre où il n'avait pas caché son mécontentement lors de son remplacement par Stéphane Dumont. Moins décisif, plus tendu. Rien d'alarmant poiur un joueur de 18 ans en apprentissage. Mais les tractation autour de son avenir ont pu venir parasité sa bonne dynamique.

Une vente qui illustre le modèle de Troyes

Ce transfert illustre parfaitement le modèle économique de l'ESTAC ces dernières années. Troyes, club propriété du City Group via Manchester City, fonctionne comme un satellite de recrutement et de développement. Les meilleurs talents sont identifiés, formés, puis absorbés par la galaxie bleue ou revendus avec profit.

C'est un modèle efficace sur le plan économique. Moins rassurant sur le plan sportif à long terme, car les meilleurs joueurs finissent toujours par partir. Mais est-ce bien différent sans dépendre d'une multipropriété ? Vaste débat. Dans l'immédiat, c'est avec Detourbet que Troyes va défier Boulogne ce week-end et l'ASSE samedi prochain à Geofffroy-Guichard.

Source : Sacha Tavolieri / X

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