Accroché par Boulogne (0-0) samedi dernier, Le Mans FC accueille Clermont ce vendredi. À trois points de l'ASSE avant la 31e journée, les Manceaux doivent gagner pour continuer à mettre la pression sur les Verts. Avant la rencontre, l'attaquant Dame Gueye s'est présenté en conférence de presse. Extraits.

Avec trois points de retard sur l'ASSE (2e, 57 points) avant la 31e journée, Le Mans FC (3e, 54 points) n'a plus vraiment le droit à l'erreur pour espérer une montée directe en Ligue 1. Ce vendredi, les Manceaux reçoivent Clermont et peuvent, en cas de victoire, recoller provisoirement aux Verts au classement. Une perspective que vise Dame Gueye, présent en conférence de presse d'avant-match côté Sarthois. L'attaquant assure vouloir "aller le plus haut possible".

L'expérience de la montée de National en Ligue 2

Dame Gueye avant Le Mans FC - Clermont : (De la déception après le nul à Boulogne ?) "Il y en a un peu mais il ne faut pas tout jeter. C'est quand même un bon point, ça peut compter à la fin. Mais il faut gagner demain pour oublier tout ça. Par rapport à la saison dernière (montée de National), j'ai l'impression qu'on est en train de faire la même saison. C'est positif, il faut continuer sur cette lancée. On va s'appuyer sur nos repères pour bien terminer, avoir l'envie de gagner tous les matches. Chaque match est une finale pour nous."

(Quel type d'opposition face à Clermont ?) Ça va être compliqué. Dans ce championnat, il n'y a pas de match facile. Vous l'avez vu avec Troyes le week-end dernier, il n'y a pas un match facile. Donc nous, on va bien se concentrer, respecter les consignes parce que c'est une équipe très forte tactiquement, on l'a vu sur les vidéos. À nous de respecter les consignes et faire un gros match pour faire plaisir à nos supporters."

"Quatre matches, quatre finales" pour Le Mans FC

Dame Gueye avant Le Mans FC - Clermont : (La pression de Troyes et l'ASSE ou de Rodez ?) Aujourd'hui, on est troisièmes, c'est une réalité. On a envie de pousser, d'aller le plus haut possible. Après, on ne se casse pas la tête. On joue match par match, on a envie de bien terminer la saison. On est ambitieux, on vise le plus loin possible. On va essayer de gagner nos matches et puis, après, à la fin, on verra. On reste focus sur nous, on reste concentrés sur nous, on a envie de gagner les quatre matches, qui restent quatre finales. On va tout donner, c'est important."

(Quel rôle dans le vestiaire ?) "Je vais dire que j'amène un peu calme. Moi, j'aime bien tout ce qui est calme. Après, aujourd'hui, j'ai même pas besoin de crier sur qui que ce soit. On est déjà une famille. Tout le monde se sent très bien au sein du groupe. Donc voilà, il n'y a pas de soucis par rapport à ça. On est une famille, on va continuer à se pousser pour bien terminer. Franchement, je suis en train de vivre des bons moments et j'en profite. Ce qu'on est en train de vivre ça fait presque trois ans, c'est énorme. Il faut continuer comme ça et puis voilà, profiter le maximum possible parce qu'on ne va pas le vivre toutes les années."