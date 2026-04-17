Avant de recevoir l'ASSE ce samedi soir, Bastia récupère quatre joueurs pour la J31 de Ligue 2. Un renfort bienvenu pour Reginald Ray, qui s'en réjouit publiquement. Les Verts sont prévenus : les Corses ne seront pas aussi démunis que la semaine passée.

Le groupe de Bastia pour affronter Saint-Étienne est connu. Reginald Ray a convoqué 18 joueurs : Olmeta, Contona, Bohnert, Roncaglia, Akueson, Guevara, Ariss, Zilliox, Meynadier, Eickmayer, Ducrocq, Janneh, Merghem, Zaouai, Sebas, Boutrah, Beliandjou et Tomi. Par rapport à la défaite au Red Star la semaine dernière, le technicien bastiais récupère quatre éléments. Et il ne cache pas sa satisfaction.

Ray soulagé, quatre retours dans le groupe

Le coach corse a pris la parole avant cette rencontre avec un message clair. « Tous les entraîneurs vous le diront : plus on a le choix à faire, plus on a de monde sur le champ, mieux c'est. Après, il y a des joueurs aussi qui n'ont pas joué depuis quelques temps. Ils sont opérationnels, à 100%, mais les temps de jeu sont différents en fonction des uns et des autres. Il y a quatre joueurs qui rentrent par rapport à la semaine dernière. Je suis ravi. »

Les quatre joueurs qui font leur retour dans le groupe sont Roncaglia, Ariss, Meynadier et Merghem. Des éléments qui apportent de l'expérience et des options supplémentaires à un effectif qui en manquait face au Red Star. Roncaglia en défense, Ariss et Merghem au milieu, Meynadier en renfort offensif — des profils variés qui donnent à Ray plus de solutions tactiques et des qualités techniques.

Un contexte toujours difficile pour Bastia

Ces retours sont une bonne nouvelle pour les Corses, mais ils ne changent pas fondamentalement la réalité d'une saison catastrophique. Bastia est dernier de Ligue 2 avec 21 points, relégation quasi certaine. Sur les cinq dernières journées, le bilan est alarmant : zéro victoire, trois nuls, deux défaites. Et Ray l'a lui-même admis après la défaite au Red Star : son équipe n'arrive pas à reproduire sur 90 minutes ce qu'elle montre par séquences.

Ce que ça change pour l'ASSE

Philippe Montanier et son staff ont été informés de ce groupe. L'ASSE devra composer avec un Bastia un peu plus fourni qu'attendu, notamment dans l'entrejeu avec les retours d'Ariss et Merghem. Deux joueurs capables de peser sur la rencontre.

Mais les données restent largement favorables aux Verts. 53 buts marqués contre 19 pour Bastia, 59,5% de possession contre 51,3%, 12 clean-sheets contre 9. Les retours corses ne comblent pas un fossé de 36 points au classement. L'ASSE reste très largement favorite.

L'enjeu pour les Verts est simple : ne pas se laisser piéger par un adversaire qui retrouve des forces vives. Bastia n'a plus rien à perdre. Et c'est précisément ce genre d'adversaire qu'il faut aborder avec la plus grande vigilance.

Source : Conférence de presse Reginald Ray / SC Bastia