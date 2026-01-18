Malgré une équipe très jeune et amoindrie, le Clermont Foot a livré une prestation remarquée à Geoffroy-Guichard, forçant le respect de l’ASSE et de son public. Battus de peu (1-0), les Auvergnats ont surtout retenu le contenu, comme l’a souligné Grégory Proment après la rencontre.

L’AS Saint-Étienne s’attendait à un match accroché. Elle n’a pas été déçue. En face, Clermont se présentait pourtant sans plusieurs cadres majeurs. Henri Saivet, le maître à jouer. Kader Bamba, meilleur buteur. Adrien Hunou, avant-centre expérimenté. Trois absences lourdes. Et pourtant, sur la pelouse de Geoffroy-Guichard, les visiteurs n’ont jamais fermé le jeu.

Dès les premières minutes, Clermont a affiché des intentions claires. Du mouvement. De l’audace. Beaucoup de jeunesse aussi. Huit joueurs de moins de 22 ans au coup d’envoi. Une équipe encore plus jeune que celle de l’ASSE, qui alignait pourtant Kévin Pedro, Nadir El Jamali ou Lucas Stassin. Malgré cela, les Clermontois ont rivalisé dans le jeu. Ils se sont même créé plusieurs occasions nettes. Trop, sans doute, pour repartir sans le moindre point.

À la pause, Clermont aurait pu – et peut-être dû – mener. Mais le réalisme a fait défaut. Un détail. Un pas en retard. Un ballon qui traîne. Des situations mal conclues. Face à une équipe stéphanoise plus en réussite, l’addition s’est révélée frustrante dans le résultat, mais pas dans le contenu.

Clermont frustré mais fier après ASSE – Clermont

En conférence de presse, Grégory Proment n’a pas masqué une certaine frustration. Mais le technicien a surtout choisi de retenir le positif. « On en arrive à regretter de ne pas gagner à Saint-Étienne », a-t-il lancé. Un aveu fort. Preuve que Clermont est venu avec des ambitions assumées.

Le coach auvergnat a insisté sur la prestation collective. Le plan de jeu a été respecté. L’intensité aussi. « Le match qu’on a produit, c’est exactement celui que l’on voulait produire », a-t-il souligné. Tout en reconnaissant que le résultat aurait pu être bien meilleur. « On aurait dû mener à la mi-temps », a-t-il ajouté.

Mais au-delà du score, Proment s’est montré particulièrement fier de ses jeunes joueurs. Leur enthousiasme. Leur personnalité. Leur capacité à jouer sans complexe dans un stade comme Geoffroy-Guichard. « Je suis surtout très fier de ce que les joueurs ont pu faire dans le jeu », a-t-il insisté. Face à « une grande expérience en face », Clermont a répondu avec fraîcheur et insouciance.

Les jeunes de Clermont impressionnent à Geoffroy-Guichard

La soirée a aussi été marquée par la performance d’El Hadj Koné. Né en 2006. Titulaire pour la première fois. À Saint-Étienne. Aligné arrière gauche alors qu’il est milieu de terrain de formation. Et pourtant, le jeune Clermontois a répondu présent. « Pour un premier match comme titulaire à Saint-Étienne, c’est pas mal », a salué Proment.

Le message est clair. Clermont mise sur sa formation. Et assume ce choix. « On essaie de mettre en avant tout ce que le club fait avec les jeunes », a rappelé l’entraîneur. Un travail parfois méconnu. Souvent moqué. Mais bien réel. « Je me régale avec ces jeunes », a-t-il conclu, visiblement sincère.

Pour l’ASSE, cette rencontre aura servi d’avertissement. Clermont, même diminué, reste un adversaire difficile à manœuvrer. Pour les Verts, l’essentiel est là. La victoire. Mais le contenu, lui, laisse aussi des axes de progression. Une chose est sûre : les jeunes Clermontois ont marqué des points. Et cette soirée à Geoffroy-Guichard ne restera pas sans lendemain.