Hier soir, les Verts recevaient le voisin clermontois pour le compte de la 19ème journée de Ligue 2. Mis sous pression par les concurrents directs, l’AS Saint-Étienne était dans l’obligation de s’imposer pour rester accrochée au wagon de tête. Mission accomplie. Une victoire 1-0 salvatrice. Retour en statistiques sur cet ASSE - Clermont.

Deuxième clean-sheet consécutif pour les Verts. Une performance qui n’était plus arrivée depuis l’enchaînement journée 2 (ASSE 6-0 Rodez) puis journée 3 (Boulogne 0-1 ASSE). Depuis, l’ASSE n’avait jamais réussi à enchaîner deux matchs de championnat sans encaisser de but.

C’est donc une statistique qui vient apporter un vrai motif de satisfaction en ce début d’année 2026. Et si l’une des pires défenses du championnat avait enfin trouvé la solution ?

En tout cas, cette solidité retrouvée concorde possiblement avec plusieurs éléments. D’abord, le retour de Chico Lamba aux côtés de Mickaël Nadé. Ensuite, l’excellente prestation de Kevin Pedro, auteur de 16 duels (plus haut total de la rencontre). Enfin, il faut aussi souligner la performance de Gautier Larsonneur, auteur de 5 parades décisives dans les temps forts clermontois.

Un total élevé, qui montre aussi une chose, l’ASSE n'as pas encore totalement maîtriser son adversaire. Les Verts se sont exposés par séquences.

Des Verts crispés ?

C’est un Saint-Étienne crispé et parfois mal inspiré qui s’est présenté hier. En face, Clermont était clairement venu à Geoffroy-Guichard pour chercher un résultat. Et ce qui faisait la force des Verts, à savoir la possession, fut moins clair que d’habitude.

Avec 57% de possession de balle, l’ASSE n’a pas affiché la même maîtrise. Surtout en première mi-temps. Les transitions étaient confuses. Et, dans ce contexte, Clermont semblait plus à son avantage par moments.

En seconde période, les chiffres ne se sont pas emballés (58% de possession). Pour autant, les intentions ont été plus nettes. Les Verts ont montré des velléités plus claires. Notamment grâce à Aïmen Moueffek plus présent, plus agressif, et plus tranchant dans le camp adverse.

Le total de ballons touchés le plus haut est celui de Mahmoud Jaber (88). C’est un chiffre relativement faible à domicile. Habituellement, les Verts tournent plutôt autour de la centaine de touches. C’est notamment le cas de Tardieu, qui possède la plus grosse moyenne de ballons touchés.

Ce chiffre illustre donc un match plus haché. Un match avec moins de séquences longues de maîtrise, et davantage de jeu direct ou de transitions.

Malgré tout, Jaber a abattu un travail considérable au milieu de terrain. D’abord, par son volume. Ensuite, par son impact. Il a remporté 8 duels au sol, réalisé 6 tacles, et disputé 13 duels au total dans le cœur du jeu. Avec 66 passes réussies, il a aussi initié les contre-attaques stéphanoises et orienté les transitions.

Une tendance inversée ?

La meilleure attaque du championnat, longtemps vantée comme telle, semble s’enrayer. Ce qui contrastait depuis le début de saison n’est plus aussi évident. La défense perméable d’un côté, et l’attaque flamboyante de l’autre, laissent place à un scénario différent.

Les Verts ont marqué 5 buts sur leurs 5 derniers matchs de championnat. Soit 1 but par match. Une moyenne en nette baisse, puisqu’avant cette série, l’ASSE tournait à 2,22 buts par match.

Hier soir, les chiffres témoignent un match serré. 1,87 de xG pour l’ASSE, contre 1,02 pour Clermont. Malgré tout, les Verts ont tenté 17 frappes, pour 6 cadrées. Et la décision est venue du pied d’Augustine Boakye. Le Ghanéen porte désormais son compteur à quatre réalisations.

Pour autant, le joueur le plus dangereux lors de cette rencontre était Nadire El Jamali. Le jeune joueur monte en puissance. Placé sur l’aile droite, il est l’auteur de 5 frappes (dont 2 non cadrées). Remuant, il a touché 10 ballons dans la surface, soit le plus haut total de la rencontre. Il a tenté, le plus souvent, de faire la différence en un contre un. Tantôt le long de la ligne, tantôt en rentrant intérieur.

La pièce du bon côté !

Alors, l’ASSE a-t-elle une attaque en panne ? Difficile à dire. Cependant, certains signes sont là. Si les Verts se sont vu oublier un penalty assez évident, les occasions de se mettre à l’abri ont aussi été mal gérées.

Notamment la dernière de la rencontre. Sur un 3 contre 2 dans la surface, Jaber tergiverse. Il sert ensuite Eymard, qui manque l’occasion de plier le match.

Preuve de l’importance de cette action, Eymard, entré pour jouer le temps additionnel, est le troisième joueur du match avec le plus haut xG individuel (0,35). Il se situe derrière Camblan (0,37) et Lucas Stassin (0,74 xG). Quand un joueur entré si tard ressort avec un xG aussi élevé, cela montre à quel point l’ASSE a eu une vraie balle de break.

Pour autant, l’entrée encourageante du très jeune joueur, nouveau professionnel, laisse présager un gros volume de jeu. Un profil qui pourrait bien servir l'effectif au cours de cette deuxième partie de saison.

Une rencontre qui se solde par une victoire salvatrice, avec trois points précieux au regard de la situation. Mais nul doute que dans les semaines à venir, les Verts devront retrouver l’efficacité et la confiance offensive qui faisaient leur force, tout en capitalisant sur la dynamique défensive enfin trouvée avec ces deux clean-sheets consécutifs.