Entre une victoire capitale dans la course à la montée, un mercato d’hiver encore verrouillé et plusieurs dossiers structurants autour des jeunes, l’ASSE a vécu une semaine dense, riche d’enseignements sportifs et stratégiques. Tour d’horizon des faits marquants à retenir.

Cinquièmes au coup d’envoi, les Stéphanois n’avaient pas le droit à l’erreur pour rester dans la course à la montée. Mission accomplie avec une victoire essentielle 1-0 face à Clermont.

Le retour de Moueffek dans le onze a encore apporté de la fluidité au jeu, notamment grâce à ses contrôles orientés vers l’avant. Boakye a inscrit l’unique but de la rencontre, suffisant pour assurer l’essentiel. Horneland a également confirmé sa confiance en Pedro, titularisé au poste de latéral droit, ainsi qu’en El Jamali.

Grâce à ce succès, l'AS Saint-Étienne revient à un point du Red Star FC, tandis que l'ESTAC commence à prendre le large avec sept points d’avance.

Le mercato patine : le point Varane

Contrairement à certaines informations venues de Grande-Bretagne, l’ASSE n’aurait pas transmis d’offre de 6 M€ à QPR pour Jonathan Varane. Si le profil du milieu défensif est apprécié depuis l’été dernier, les dirigeants stéphanois ne semblent pas disposés à investir une somme aussi importante cet hiver.

Le club explore toujours plusieurs pistes au poste de sentinelle, mais le dossier Varane apparaît complexe. Sous contrat jusqu’en 2030, le joueur voit sa valeur grimper, ce qui refroidit pour l’instant les ardeurs stéphanoises.

Un départ de l'ASSE acté, un autre en cours !

Batubinsika pourrait avoir trouvé une porte de sortie en Chine. En fin de contrat à l’issue de la saison et poussé vers la sortie, le défenseur central voit toutefois ce dossier fragilisé par un possible souci lors de la visite médicale.

Autre mouvement, mais côté jeunes : Maedine Mahkloufi rejoint USL Dunkerque. Cadre de la réserve stéphanoise, le latéral gauche souhaitait franchir un palier. Il quitte l’ASSE librement, avec un pourcentage à la revente négocié.

Enfin, les dirigeants stéphanois ont refusé une offre de 10,5 M€ + 3 M€ de bonus de la part de l'Olympiakos FC pour Zuriko Davitashvili. Une décision forte qui confirme l’importance accordée à l’ailier géorgien dans le projet sportif.

Deux nouvelles prolongations chez les jeunes

Après la prolongation de Kevin Pedro, l’ASSE poursuit sa politique de sécurisation des jeunes éléments en s’attaquant aux dossiers El Jamali et Luan Gadegbeku.

De plus en plus important dans la rotation, El Jamali s’est imposé comme un titulaire régulier, débutant trois des quatre derniers matchs. Les dirigeants souhaitent donc le prolonger jusqu’en 2030, preuve de la confiance accordée à son évolution.

Luan Gadegbeku devrait également être prolongé sur la même durée. Son temps de jeu est plus réduit ces dernières semaines, mais le club croit toujours en son potentiel. En cas de recrutement au milieu, un prêt pourrait être envisagé afin de poursuivre sa progression.