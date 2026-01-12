Le match face à Clermont marquera le retour de l’ASSE à Geoffroy-Guichard. Dans un contexte de mercato agité, les Auvergnats débarquent à Saint-Etienne sans leur directeur du recrutement, récemment démis de ses fonctions.

L’AS Saint-Étienne s’apprête à recevoir Clermont ce samedi (20h55) dans le chaudron, à l’occasion de la 19e journée de Ligue 2. Ce duel se déroulera dans un climat particulier pour les Clermontois. Le club auvergnat vient en effet de perdre deux éléments. Son directeur du recrutement, Aurélien Bassement, et son jeune défenseur Cheick Oumar Konaté.

Passé notamment par le FC Sion, CORE Sports Capital et Carrierefoot, Aurélien Bassement a officialisé son départ de Clermont sur les réseaux sociaux cette semaine. À 41 ans, ce spécialiste du scouting, occupait le poste de coordinateur du recrutement depuis février 2024. Décrié pour un bilan jugé négatif, la Direction du CF63 aurait décidé de le remercier par ... mal. Ambiance.

Clermont affaibli : départ d’un pilier du recrutement et d’un joueur clé

Le départ d’Aurélien Bassement intervient à un moment important en plein mercato hivernal. Ce dernier avait piloté le recrutement depuis près de deux ans. Pas les meilleures années du Clermont Foot.

Dans le même temps, le club auvergnat a laché son jeune latéral droit Cheick Oumar Konaté (21 ans). Ce dernier a rejoint le club grec de l’AE Kifisias. Une décision qui interroge, tant le joueur était utilisé cette saison. En Ligue 2, Konaté a disputé 16 rencontres, dont la dernière, intégralement jouée face à Laval (victoire 4-1). Son absence devrait peser sur le couloir droit clermontois.

L’ASSE peut en profiter pour enchaîner.

De son côté, l’AS Saint-Étienne (ASSE) espère retrouver le chemin de la victoire à domicile contre Clermont. Eirik Horneland et ses hommes auront à cœur de retrouver une dynamique après un mois compliqué (2 nuls et 1 défaite en Ligue 2). Face à un adversaire en pleine réorganisation, les Verts devront faire preuve d’efficacité pour ne pas laisser passer l’occasion de recoller au peloton de tête.

Dans un Geoffroy-Guichard qui s’annonce bouillant, malgré la fermeture du Kop Nord, ce match face à Clermont pourrait bien constituer un tournant dans la saison stéphanoise.