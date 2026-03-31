Brice Maubleu assure un intérim de qualité dans les buts de l'ASSE. Celui qui ne cache pas son envie de prolonger l'aventure en Vert est à un tournant de sa sasion et pourrait encore donner matière à réflexion du côté des dirigeants. Brice Maubleu veut prolonger le plaisir... ou plutôt, les plaisirs !

Depuis quelques jours, la hiérarchie des gardiens évolue à Saint-Étienne. Non pas par choix fort ou remise en question, mais par nécessité. La blessure de Gautier Larsonneur oblige le staff à s’adapter, et dans ce contexte, Brice Maubleu assure l’intérim.

Face à Grenoble, le gardien de 36 ans a livré une prestation solide. Sérieux, appliqué, sans erreur. Un match qui a permis de sécuriser un point, mais surtout de maintenir une forme de continuité alors que la dynamique sportive était très bonne.

Une situation personnelle en toile de fond

En fin de contrat en juin, Brice Maubleu ne cache pas son envie de continuer. "Je me sens super bien physiquement, mentalement. J’ai envie de continuer à jouer en professionnel." Il évoque aussi des échanges avec le club, sans avancée concrète : "On a des discussions avec Saint-Étienne, mais rien de concret." Son intérim actuel ne change pas la stratégie du staff, mais il lui permet de rester visible dans un moment clé pour sa saison et sa carrière.

À l’approche du déplacement à Nancy, une tendance se dessine. Sans être encore officialisée, la possibilité de voir Maubleu enchaîner existe clairement. Un choix qui s’inscrirait dans une logique simple : ne pas prendre de risque avec Gautier Larsonneur dont il ne faut pas précipiter le retour.

Une gestion prudente du poste de gardien

Le staff stéphanois avance avec mesure. Larsonneur reste le numéro un, mais sa situation physique impose de la retenue. Dans le sprint final, précipiter son retour serait un pari risqué. Dans ce contexte, maintenir Maubleu apparaît comme une solution cohérente. Le gardien connaît le groupe, il est prêt, et il a déjà répondu présent.

Même si son rôle reste celui d’un remplaçant, Maubleu a su saisir l’opportunité qui s’est présentée. À Grenoble, il a apporté de la stabilité. Pas de geste spectaculaire, mais de la justesse dans ses décisions. Un niveau de performance qui correspond à ce que l’on attend dans ce type de situation. Assurer, sécuriser, éviter les erreurs. À Nancy, s’il est confirmé, l’objectif sera le même. S’inscrire dans la continuité et accompagner l’équipe dans un match (encore) important.

Nancy, une continuité plus qu’un tournant pour Maubleu

Le déplacement à Nancy ne doit pas être surinterprété. S’il devait débuter, Maubleu prolongerait simplement un intérim qu'il maîtrise à la perfection. L’enjeu reste évidemment collectif. Prendre des points, rester dans la course, gérer les équilibres. Dans cette logique, le choix du gardien s’inscrit dans une gestion globale. Prudence avec Larsonneur, confiance dans un remplaçant prêt à répondre présent. Brice Maubleu, lui, continue d’avancer dans ce rôle. Sans bruit, mais avec constance.