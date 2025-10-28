Portée par un public incandescent et une attaque retrouvée, l’AS Saint-Étienne a survolé Pau (6-0) ce mardi en ligue 2 et s’installe solidement à la deuxième place du classement. Les Verts confirment leur statut de prétendants sérieux à la montée.
Les hommes d'Eirik Horneland n’ont laissé aucune chance à Pau. Dans un Chaudron bouillant, l’ASSE a livré une prestation majuscule, ponctuée de six buts et d’une maîtrise collective éclatante. Ce large succès permet aux Stéphanois de rejoindre le Red Star à 23 points, à seulement quatre unités du leader troyen. Avec deux victoires lors des cinq dernières rencontres, Saint-Étienne affiche une dynamique irrégulière mais s’affirme comme la principale menace pour Troyes dans la course à la Ligue 1, tout de même.
Troyes solide, Red Star freiné : le haut de tableau se resserre en ligue 2
Leader depuis plusieurs semaines, l’ESTAC a confirmé sa régularité en dominant Amiens (3-1). Avec 27 points et une différence de buts positive de +13, les Troyens continuent de faire la course en tête. Derrière, le Red Star a marqué le pas, battu sèchement à Dunkerque (3-0). Une contre-performance qui profite pleinement aux Verts et relance le suspense dans le trio de tête. Pau, de son côté, s’effondre après son naufrage à Geoffroy-Guichard et sort du top 3.
Reims et Dunkerque en embuscade, Montpellier cale encore
Derrière le trio de tête, Reims poursuit sa belle série avec une victoire nette à Boulogne-sur-Mer (6-2), s’affirmant comme une formation offensive redoutable. Dunkerque, également vainqueur, retrouve des couleurs et grimpe au classement. À l’inverse, Montpellier ne parvient pas à décoller malgré un nul arraché à Clermont (1-1). Dans le bas de tableau de ligue 2, Bastia reste lanterne rouge avec seulement quatre points, tandis que Laval et Boulogne-sur-Mer continuent de souffrir.
Si la régularité se confirme, les Verts ont toutes les cartes en main pour viser la première place dans les prochaines semaines.
|Position
|Équipe
|Points
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|1
|Troyes
|27
|12
|8
|3
|1
|23
|10
|+13
|2
|Saint-Étienne
|23
|12
|7
|2
|3
|27
|17
|+10
|3
|Red Star
|23
|12
|7
|2
|3
|17
|12
|+5
|4
|Pau
|21
|12
|6
|3
|3
|17
|18
|-1
|5
|Reims
|19
|12
|5
|4
|3
|22
|17
|+5
|6
|Montpellier
|18
|12
|5
|3
|4
|14
|12
|+2
|7
|Le Mans
|17
|12
|4
|5
|3
|16
|15
|+1
|8
|Dunkerque
|16
|12
|4
|4
|4
|22
|15
|+7
|9
|Rodez
|16
|12
|4
|4
|4
|13
|16
|-3
|10
|Guingamp
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|22
|-4
|11
|Annecy
|15
|12
|4
|3
|5
|15
|14
|+1
|12
|Amiens
|15
|12
|4
|3
|5
|15
|17
|-2
|13
|Nancy
|15
|12
|4
|3
|5
|13
|16
|-3
|14
|Clermont
|14
|12
|3
|5
|4
|11
|15
|-4
|15
|Grenoble
|11
|12
|2
|5
|5
|11
|14
|-3
|16
|Boulogne-sur-Mer
|10
|12
|3
|1
|8
|11
|20
|-9
|17
|Laval
|9
|12
|1
|6
|5
|13
|18
|-5
|18
|Bastia
|4
|12
|1
|1
|10
|7
|20
|-13