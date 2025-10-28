Portée par un public incandescent et une attaque retrouvée, l’AS Saint-Étienne a survolé Pau (6-0) ce mardi en ligue 2 et s’installe solidement à la deuxième place du classement. Les Verts confirment leur statut de prétendants sérieux à la montée.

Les hommes d'Eirik Horneland n’ont laissé aucune chance à Pau. Dans un Chaudron bouillant, l’ASSE a livré une prestation majuscule, ponctuée de six buts et d’une maîtrise collective éclatante. Ce large succès permet aux Stéphanois de rejoindre le Red Star à 23 points, à seulement quatre unités du leader troyen. Avec deux victoires lors des cinq dernières rencontres, Saint-Étienne affiche une dynamique irrégulière mais s’affirme comme la principale menace pour Troyes dans la course à la Ligue 1, tout de même.

Troyes solide, Red Star freiné : le haut de tableau se resserre en ligue 2

Leader depuis plusieurs semaines, l’ESTAC a confirmé sa régularité en dominant Amiens (3-1). Avec 27 points et une différence de buts positive de +13, les Troyens continuent de faire la course en tête. Derrière, le Red Star a marqué le pas, battu sèchement à Dunkerque (3-0). Une contre-performance qui profite pleinement aux Verts et relance le suspense dans le trio de tête. Pau, de son côté, s’effondre après son naufrage à Geoffroy-Guichard et sort du top 3.

Reims et Dunkerque en embuscade, Montpellier cale encore

Derrière le trio de tête, Reims poursuit sa belle série avec une victoire nette à Boulogne-sur-Mer (6-2), s’affirmant comme une formation offensive redoutable. Dunkerque, également vainqueur, retrouve des couleurs et grimpe au classement. À l’inverse, Montpellier ne parvient pas à décoller malgré un nul arraché à Clermont (1-1). Dans le bas de tableau de ligue 2, Bastia reste lanterne rouge avec seulement quatre points, tandis que Laval et Boulogne-sur-Mer continuent de souffrir.

Si la régularité se confirme, les Verts ont toutes les cartes en main pour viser la première place dans les prochaines semaines.

Position Équipe Points J G N P BP BC Diff
1 Troyes 27 12 8 3 1 23 10 +13
2 Saint-Étienne 23 12 7 2 3 27 17 +10
3 Red Star 23 12 7 2 3 17 12 +5
4 Pau 21 12 6 3 3 17 18 -1
5 Reims 19 12 5 4 3 22 17 +5
6 Montpellier 18 12 5 3 4 14 12 +2
7 Le Mans 17 12 4 5 3 16 15 +1
8 Dunkerque 16 12 4 4 4 22 15 +7
9 Rodez 16 12 4 4 4 13 16 -3
10 Guingamp 16 12 4 4 4 18 22 -4
11 Annecy 15 12 4 3 5 15 14 +1
12 Amiens 15 12 4 3 5 15 17 -2
13 Nancy 15 12 4 3 5 13 16 -3
14 Clermont 14 12 3 5 4 11 15 -4
15 Grenoble 11 12 2 5 5 11 14 -3
16 Boulogne-sur-Mer 10 12 3 1 8 11 20 -9
17 Laval 9 12 1 6 5 13 18 -5
18 Bastia 4 12 1 1 10 7 20 -13