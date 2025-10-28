Portée par un public incandescent et une attaque retrouvée, l’AS Saint-Étienne a survolé Pau (6-0) ce mardi en ligue 2 et s’installe solidement à la deuxième place du classement. Les Verts confirment leur statut de prétendants sérieux à la montée.

Les hommes d'Eirik Horneland n’ont laissé aucune chance à Pau. Dans un Chaudron bouillant, l’ASSE a livré une prestation majuscule, ponctuée de six buts et d’une maîtrise collective éclatante. Ce large succès permet aux Stéphanois de rejoindre le Red Star à 23 points, à seulement quatre unités du leader troyen. Avec deux victoires lors des cinq dernières rencontres, Saint-Étienne affiche une dynamique irrégulière mais s’affirme comme la principale menace pour Troyes dans la course à la Ligue 1, tout de même.

Troyes solide, Red Star freiné : le haut de tableau se resserre en ligue 2

Leader depuis plusieurs semaines, l’ESTAC a confirmé sa régularité en dominant Amiens (3-1). Avec 27 points et une différence de buts positive de +13, les Troyens continuent de faire la course en tête. Derrière, le Red Star a marqué le pas, battu sèchement à Dunkerque (3-0). Une contre-performance qui profite pleinement aux Verts et relance le suspense dans le trio de tête. Pau, de son côté, s’effondre après son naufrage à Geoffroy-Guichard et sort du top 3.

Reims et Dunkerque en embuscade, Montpellier cale encore

Derrière le trio de tête, Reims poursuit sa belle série avec une victoire nette à Boulogne-sur-Mer (6-2), s’affirmant comme une formation offensive redoutable. Dunkerque, également vainqueur, retrouve des couleurs et grimpe au classement. À l’inverse, Montpellier ne parvient pas à décoller malgré un nul arraché à Clermont (1-1). Dans le bas de tableau de ligue 2, Bastia reste lanterne rouge avec seulement quatre points, tandis que Laval et Boulogne-sur-Mer continuent de souffrir.

Si la régularité se confirme, les Verts ont toutes les cartes en main pour viser la première place dans les prochaines semaines.