Le stade Geoffroy-Guichard a accueilli ce samedi soir la 12ᵉ journée de Ligue 2, avec une affiche attendue entre l’AS Saint-Étienne et le FC Pau. Dos au mur après leur naufrage à Annecy, les Verts d’Eirik Horneland espéraient se relancer devant un public venu en nombre malgré les doutes. Les Verts n'ont pas failli : victoire sans bavure par 6 buts à zéro ! Après le coup de sifflet final, multiplex oblige, peu de joueurs ont livré leurs réactions au micro de beIN Sports pour décrypter la rencontre. Seul Irvin Cardona, côté ASSE, a réagi.

Irvin Cardona (ASSE) : "C’est une super soirée, surtout après le match qu’on a livré le week-end dernier. Nos supporters attendaient une réaction, et je pense qu’on leur a donnée ce soir. Il faut continuer sur cette lancée.

Concernant cette performance à Annecy, honnêtement, je ne saurais pas vraiment l’expliquer. Peut-être un manque d’agressivité dans l’entame de match… Et puis il y a ce carton rouge qui nous a fait très mal. Ce soir, on a eu une belle réaction collective. C’est ça qu’il faut retenir, et c’est sur cette voie qu’on doit avancer.

Cardona (ASSE) : "On est entrés sur le terrain avec cette envie de revanche"

Je suis quelqu’un qui ne lâche jamais. Même dans la difficulté, je ne baisse pas les bras. Aujourd’hui, je suis récompensé, on est tous récompensés, et c’est le plus important.

Je pense que tout s’est joué dans la mentalité. On est entrés sur le terrain avec cette envie de revanche. À Annecy, il a manqué de l’agressivité, c’est clair. On en a parlé entre nous dans le vestiaire : les bases du football, les duels, les courses… Juste courir plus, être plus efficaces, autant défensivement qu’offensivement. Et ce soir, ça nous a souri.

Larry Tanenbaum ? Oui, c’est un peu notre porte-bonheur. Il était déjà là à la fin septembre l'an passé. On espère qu’il reviendra souvent !"