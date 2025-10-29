L'ASSE affrontait Pau ce mardi soir à 20h30 à Geoffroy Guichard. L’ASSE sous pression avant d’entamer cette douzième journée de Ligue 2. Battus sèchement par Annecy samedi dernier 4-0, les hommes d’Horneland se devaient de réagir, qui plus est à la maison. Et c’est chose faite. Victoire écrasante 6-0 contre Pau. Voici les tops et flops de cette rencontre comptant pour la 12e journée de ligue 2.

Devant près de 35 000 personnes, les Stéphanois devaient se racheter. Désormais quatrième au classement, la victoire est impérative contre Pau troisième. Et les Verts vont débuter parfaitement. Joao Ferreira reprend un corner d’une superbe volée dès la deuxième minute. Quelques instants plus tard, Duffus, titulaire ce mardi soir, sert Cardona qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. 2-0.

Les hommes d'Eirik Horneland ne s’arrêtent pas là. Florian Tardieu transforme un penalty à la 42ème. Avant que Joshua Duffus, encore lui, participe à la fête juste avant la pause. 4-0 à la mi-temps.

Encore 2 buts en seconde pour l'ASSE

Boakye laisse sa place à Old pendant la pause. L’ASSE est survoltée et Joshua Duffus particulièrement. Il va inscrire un doublé à la 47ème.

Horneland va de nouveau effectuer des changements après l’heure de jeu. Davitashvili, El Jamali, Stassin et Appiah vont faire leur entrée sur la pelouse. Et le Géorgien va vite se mettre en scène. Lancé sur son côté gauche, il crochète Glossoa dans la surface puis frappe sous la barre. 6-0 à la 78ème pour les Verts. Le score ne bougera plus. Les hommes du Forez remontent sur le podium de Ligue 2 et se classent deuxièmes derrière Troyes. Prochain rendez-vous samedi contre le Red Star !

Les Tops de L’ASSE

Le retour de Bernauer

Titularisé pour son retour de suspension en défense centrale, Bernauer a répondu présent. Solide dans les duels et très juste techniquement, le numéro 6 stéphanois s’est même offert une passe décisive sur le sixième but de Davitashvili. Sans aucun doute sa présence a fait du bien à la défense verte.

L’implication de Duffus et Cardona

Les deux attaquants stéphanois, habituels remplaçants, étaient titulaires ce mardi à la place de Stassin et Davitashvili. Et le moins que l'on puisse dire, c’est que les deux hommes ont assuré. Duffus s’est offert un doublé et une passe décisive. Cardona lui aussi a marqué. Très intéressants dans leurs appels de balles et lorsqu’ils avaient le ballon, les deux joueurs des Verts ont marqué des points ce mardi soir !

Le festival offensif

Six buts marqués. Cela faisait bien longtemps que l’ASSE n’avait pas trouvé la faille à six reprises. En tout cas, les hommes d’Horneland ont fait parler leur puissance offensive. Cela va faire du bien au moral de tout un club. Il faudra réitérer ce genre de partition.

0 but encaissé

Là aussi, c'est une statistique qui va faire du bien. Car oui, les Verts souffraient défensivement avec sept buts encaissés sur les deux derniers matchs. Mais ce mardi contre Pau, le clean-sheet a été retrouvé. Cela va aussi faire du bien au goal-average stéphanois.

Les choix gagnants d’Horneland

Si le week-end dernier le Norvégien avait semblé dépassé tactiquement et par les événements, il a bien réagi cette semaine. Avec des choix payants comme Cardona et Duffus qui vont sans aucun doute secouer Stassin et Davitashvili, habituels titulaires. Reste à savoir quels seront les hommes alignés contre le Red Star samedi, mais une chose est sûre, au vu de la prestation offensive, Horneland va se creuser la tête !

Les Flops de l’ASSE

La victoire de Troyes

La copie était tellement parfaite ce mardi qu'il n’y avait aucun flop à désigner côté stéphanois. Alors voyons plus loin et intéressons-nous aux adversaires directs. Le Red Star a perdu 0-3 à Dunkerque. Mais Troyes, leader de Ligue 2, s’est imposé 3-1 contre Amiens alors qu’ils perdaient 0-1 à la mi-temps. Les Troyens ont 4 points d’avance sur l’ASSE deuxième et le Red Star troisième.

Quentin Verchère