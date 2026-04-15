Alors que l’OL veut relancer son centre de formation, l’ASSE semble avoir en partie changé de stratégie dans le recrutement régional. Un choix assumé… mais risqué à long terme.

La sortie de Michael Gerlinger ne passe pas inaperçue. Le directeur général de l’Olympique Lyonnais l’assume : le club rhodanien veut redevenir la référence absolue dans la région. Dans un contexte financier tendu, l’OL voit dans son Académie un levier majeur pour rebondir. L’objectif est clair : capter les meilleurs talents locaux en profitant d’un manque de concurrence directe.

Un discours qui interroge forcément du côté de l’AS Saint-Étienne. Car pendant longtemps, le derby ne se jouait pas seulement en Ligue 1, mais aussi dans les centres de formation.

ASSE : un retrait assumé du bassin lyonnais

Depuis plusieurs saisons, l’ASSE a progressivement déserté le bassin lyonnais. Une décision qui ne doit rien au hasard. En interne, le constat est simple : l’influence de l’OL sur les jeunes joueurs de la région est devenue trop forte.

Les exemples passés ont laissé des traces. Difficulté d’intégration, attachement à Lyon, pression extérieure… Autant de facteurs qui compliquent l’éclosion de profils capables de s’inscrire durablement dans le projet stéphanois.

Résultat, le club a décidé de ne plus lutter frontalement sur ce territoire. Un choix stratégique qui tranche avec l’histoire des Verts, mais qui semble aujourd’hui assumé.

Une formation qui s’appuie sur d’autres territoires

Pour autant, l’ASSE n’a pas abandonné la formation. Bien au contraire. Le club continue de faire émerger des talents issus de la région, mais en ciblant des zones moins concurrentielles.

Ces dernières années, plusieurs joueurs issus de la région Rhône-Alpes Auvergne (hors bassin lyonnais) ont franchi le cap du monde professionnel. Parmi eux :

Noah Raveyre (Pau)

Louis Mouton (Angers)

Youssef N’Joya (Guingamp)

Antoine Gauthier (Le Puy Foot)

Jordan Morel (Orléans)

Maxence Rivera (Heerenveen)

Stefan Bajic (Strasbourg)

Étienne Green (Fredericia)

Dylan Durivaux (Red Star)

Aïmen Moueffek (ASSE)

Léo Pétrot (Elche)

Dylan Chambost (Columbus)

Charles Abi (Valenciennes)

David Douline (Servette FC)

Une liste qui prouve que le vivier reste riche. Mais aussi que la stratégie de détection s’est déplacée.

Désormais, l’ASSE concentre ses efforts sur des secteurs comme l’Auvergne, la Loire ou encore la Haute-Loire. Des territoires historiquement liés au club, où l’identité verte reste forte.

Un tournant stratégique pour l’avenir

Le repositionnement de l’OL pourrait rebattre les cartes. En cherchant à renforcer le lien entre son centre de formation et l’équipe première, Lyon envoie un message fort. Et pourrait accentuer encore son emprise sur la région.

De son côté, l’ASSE devra assumer pleinement sa stratégie. Miser sur des territoires moins exposés peut permettre de construire des profils plus engagés. Mais cela limite aussi l’accès à certains talents majeurs.

Le vrai enjeu est là. Trouver l’équilibre entre identité, performance et attractivité. Car dans cette bataille silencieuse, l’avenir du club se joue aussi loin des projecteurs… dans les terrains de formation.