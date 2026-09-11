Avant de recevoir l'ASSE, Albert Sanchez, entraîneur de Dunkerque s'est exprimé devant la presse ce jeudi. L'occasion de se projeter sur la réception des Verts et de faire le point sur l'effectif.

Albert Sanchez, avant Dunkerque - ASSE : "Le plus important sera de jouer avec personnalité. Nous avons travaillé en récupérant un peu de confiance. Nous sommes une équipe avec beaucoup de joueurs jeunes avec peu d'expérience en Ligue 2. L'équipe a besoin de confiance. C'est le travail, bien sûr, mais aussi la confiance.

Nous avons don travaillé sur la confiance et la personnalité. Nous allons jouer contre le meilleur équipe de la Ligue 2. Ils ont gagné tous les matchs, ils sont une super équipe. Ils ont une équipe pour monter. Mais c'est pour ça que nous devons jouer avec personnalité, à domicile. Ce sera notre objectif.

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Steven N'Zonzi ? Il est prêt. Tout la semaine, il s'est entraîné avec l'équipe. Il est prêt pour jouer samedi. Je ne sais pas si ce sera en tant que titulaire ou remplaçant, mais normalement, il sera là.

Robail ? Je suis très surpris parce qu'il est arrivé prêt, pas 100%, mais il est prêt pour jouer. Il s'est entraîné avec l'équipe, avec beaucoup d'intensité. C'est un bon joueur. Il a beaucoup d'expérience."

ASSE : Dunkerque face à un sérieux problème avant les Verts

USLD : Une équipe à reconstruire

Albert Sanchez, avant Dunkerque - ASSE : "J'ai perdu 17 joueurs de l'année dernière. C'est un équipe pratiquement nouvelle. Il reste beaucoup de défenseurs, mais tous les millieux et tous les attaquants sont nouveaux. Nous sommes en construction.

En cette fin de mercato nous avons perdu deux joueurs titulaires : Thomas Robinet et Marco Decherf. Maintenant, nous devons travailler avec d'autres possibilités, d'autres joueurs, d'autres solutions.

Puis, il y a aussi la blessure d'Alex Daho, qui était aussi un joueur titulaire avec nous.

C'est le football. Je suis tranquille parce que je suis toujours avec l'équipe. Je pense que l'équipe s'entraîne bien et nous allons améliorer beaucoup de choses. C'est une équipe jeune que que nous allons amélioré. Je pense que c'est très important aussi en Ligue 2 de faire attention aux petits détails."

La pression sera sur l'ASSE

Albert Sanchez, avant Dunkerque - ASSE : "Normalement la pression est pour l'ASSE. Ils ont besoin de gagner, mais nous voulons de gagner aussi. Pour ça, j'ai parlé de personnalité. Bien sûr qu'ils ont la meilleure équipe de Ligue 2, ils ont une équipe qui marque beaucoup de buts avec beaucoup de top joueurs. Mais pour ça, nous devons jouer avec personnalité, avec un autre style de jeu. Le plus important c'est de jouer avec le ballon, parce que si nous avons la balle, eux ne l'auront pas.

Ce sera le plan de match : jouer avec personnalité et confiance. Nous pouvons gagner Saint-Etienne bien sûr.

Nous allons changer des choses sur le volet défensif. Ils ont une équipe qui joue avec une structure un peu différente que les autres équipes. Et oui, nous allons changer."

Deux blessures et une suspension

Albert Sanchez, avant Dunkerque - ASSE : "L'idée sera la même, mais bien sûr que nous allons changer quelque chose en défense et aussi en attaque pour essayer de faire mal à l'adversaire. Les blessés ? Arti Nade s'est blessé. Alex Daho est toujours HS. Puis il y a Maxence Prevot qui est toujours suspendu."