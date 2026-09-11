L’ASSE se déplace à Marcel-Tribut ce samedi soir pour y défier Dunkerque lors de la sixième journée de Ligue 2. Face à des Maritimes qui restent sur un nul contre Clermont (1-1), les Verts devront notamment garder un œil sur deux profils offensifs particulièrement intéressants depuis le début de saison.

Habituellement, ce nouveau rendez-vous doit permettre de présenter les trois joueurs les plus performants de l’adversaire à travers les données de Data'Scout. Ils ne seront exceptionnellement que deux cette semaine. Alex Daho, troisième élément qui se dégageait, s’est blessé lors du déplacement à Nancy le 28 août. Sorti après moins d’une demi-heure, l’ailier n’a pas rejoué depuis et était absent contre Clermont.

Adrien Lebeau, le cerveau du jeu dunkerquois

Arrivé cet été en provenance du Hansa Rostock, Adrien Lebeau s’est immédiatement installé au cœur du système d’Albert Sánchez. Formé à Strasbourg et passé notamment par Mannheim et Brest, le milieu offensif de 27 ans s’est engagé jusqu’en 2028. Lors de sa signature, Dunkerque mettait déjà en avant sa qualité de passe et de pied. Ses premières semaines dans le Nord confirment le portrait.

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Les données le classe aussi comme meneur de jeu. Lebeau n’est pas nécessairement celui qui multiplie les courses vers la surface, son influence passe davantage par sa capacité à trouver la passe qui déséquilibre le bloc adverse. Ses données ressortent particulièrement sur les passes précédant directement une occasion, les passes en profondeur et les expected assists. Il conserve également une vraie faculté à éliminer lorsqu’il décide de provoquer et obtient beaucoup de fautes.

Déjà auteur d’un but et d’une passe décisive, il avait notamment ouvert le score à Reims en surgissant seul au second poteau. Face à Clermont, c’est encore lui qui a été impliqué sur l’ouverture du score d’Opa Sanganté.

Egor Prutsev, peu d’occasions mais beaucoup de dégâts

À ses côtés, Egor Prutsev présente un profil presque opposé. Le Russe de 23 ans, arrivé libre cet été et engagé jusqu’en 2030, possède déjà une expérience européenne acquise notamment à l’Étoile Rouge de Belgrade et au NK Celje.

Ses datas le décrive davantage comme un ailier buteur, capable d’attaquer la profondeur et surtout d’être extrêmement efficace lorsqu’une situation se présente. Ses chiffres de finition sont les plus impressionnants, entre qualité de tir, tirs cadrés et conversion, ils le placent parmi les meilleurs ailiers de Ligue 2 sur ce début de championnat. À l’inverse, il gagne peu de duels offensifs et n’est pas un dribbleur particulièrement efficace.

Sa principale arme est ailleurs : l’explosivité. Prutsev multiplie les courses à haute intensité et se distingue surtout par ses accélérations brutales. Une capacité déjà aperçue dès la première journée contre Grenoble. En l’espace de douze minutes, il avait alors délivré une passe décisive puis inscrit un doublé lors du succès dunkerquois 4-2. Depuis, son compteur n’a plus bougé, mais il demeure pour le moment avec deux buts, le meilleur buteur de l’USLD en championnat.

Avec Lebeau pour organiser et Prutsev pour attaquer les espaces, la défense stéphanoise connaît donc deux des principales menaces qu’elle devra contenir samedi.

Source : Data’Scout.