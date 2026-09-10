À quelques encablures de Dunkerque-ASSE, les chiffres mettent en lumière une situation inquiétante chez le prochain adversaire des Verts. Selon les données Data’Scout, les deux gardiens utilisés par l’USLD se situent tout en bas de la hiérarchie d'après plusieurs indicateurs. Maxence Prévot sera en plus suspendu samedi : Moha Ramos devrait donc retrouver les cages face à une attaque stéphanoise qui a marqué 16 buts en cinq journées.

Dunkerque avait pourtant choisi l’expérience cet été. Arrivé libre après son passage à Louvain, Maxence Prévot s’est engagé jusqu’en 2028, avec une saison supplémentaire en option. L’ancien Sochalien avait dépassé les 200 matchs de championnat avec son club formateur et devait apporter de la stabilité à un poste largement renouvelé. Ses premières semaines dans le Nord se révèlent plus délicates. L’USLD a déjà encaissé neuf buts en cinq journées : quatre contre Grenoble et Reims, un face à Montpellier et deux à Nancy, avant le nul 1-1 contre Clermont. Aucun clean-sheet n’a encore été réalisé...

Le troisième but encaissé à Reims avait d’ailleurs été attribué contre son camp à Prévot après examen des images... Un bilan inquiétant pour un gardien arrivé pour rassurer.

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Les données des gardiens de Dunkerque interpellent

Les données collectées par Data’Scout permettent de mieux comprendre ce début de saison. Dans son indice "Gardien Moderne", qui évalue notamment les performances dans le but et la participation à la construction, Prévot obtient 28 et Ramos 30. Les deux Dunkerquois occupent les deux dernières positions du classement présenté par la plateforme.

Prévot affiche également des indicateurs faibles dans plusieurs domaines. Il se situe au 13e percentile sur le pourcentage d’arrêts, au 26e sur les buts évités et au 32e sur le ratio entre buts évités et xG subis. Son classement sur les tirs subis, au 79e percentile, montre aussi qu’il a été régulièrement exposé depuis le début du championnat. Avec le ballon, son indice tombe notamment au 16e percentile sur les passes longues et au 21e sur les passes progressives.

Moha Ramos présente un profil différent. Le gardien de 26 ans atteint le 95e percentile sur les passes progressives, le 79e sur les passes vers l’avant et le 63e sur les passes longues. Ses premières données dans le but sont nettement moins favorables : 13e percentile sur les arrêts, 16e sur les buts évités et 11e sur le ratio entre buts évités et xG subis.

Une précaution reste indispensable : Ramos n’a disputé que deux rencontres prises en compte par Data’Scout. Il serait donc excessif de présenter les deux joueurs comme les "deux plus mauvais gardiens de Ligue 2". Les données montrent en revanche qu’ils occupent actuellement les deux dernières places de cet indice précis, sur un échantillon encore réduit.

Prévot suspendu contre l’ASSE, Ramos en première ligne

Autre donnée avant de jouer des Verts leaders, Maxence Prévot a été expulsé lors de la défaite à Nancy. La commission de discipline de la LFP lui a infligé deux matchs de suspension ferme. Après avoir manqué Clermont, le numéro un dunkerquois sera donc encore suspendu contre Saint-Étienne samedi.

Une expulsion sous forme de première pour l'USLD : Dunkerque précise que Prévot est devenu à Nancy le premier de ses gardiens expulsé en Ligue 2 au XXIe siècle !

Ramos a, de fait, débuté contre Clermont. Sauf changement dans la hiérarchie d’Albert Sánchez, l’Espagnol apparaît donc comme le candidat logique pour conserver les cages face aux Verts. Le club nordiste possède également Mouhamed Sissokho dans son effectif. Mais le contexte pousse naturellement vers une deuxième titularisation consécutive de Ramos.

Dunkerque face à la puissance offensive des Verts

Cette situation intervient au moment où l’ASSE affiche une efficacité offensive spectaculaire. Les Stéphanois ont inscrit trois buts à Sochaux, trois contre Clermont, quatre face à Grenoble, trois à Dijon et encore trois contre Montpellier. Soit 16 réalisations en cinq journées, avec plusieurs joueurs capables de faire la différence.

Irvin Cardona, Augustine Boakye et Thierno Ballo occupent une place importante dans cette démonstration offensive. Joshua Duffus a lui aussi profité de son entrée contre Montpellier pour marquer. Ian Cathro dispose désormais de plusieurs solutions pour attaquer une défense dunkerquoise qui n’a pas encore terminé une rencontre sans encaisser de but.

Samedi, l’USLD devra donc contenir le leader avec un gardien remplaçant encore peu expérimenté en Ligue 2. Cela ne garantit évidemment rien à l’ASSE. Les chiffres donnent néanmoins une indication claire sur l’un des secteurs que les Stéphanois pourraient chercher à tester rapidement.

Le cas Prévot n'est n'ont pas anodin. Malgré des statistiques peu flatteuses, le gardien recruté cet été précisément pour son expérience ne pourra pas tenir sa place. L’USL Dunkerque présentait son arrivée comme celle d’un portier expérimenté et fiable. C'est finalement Moha Ramos qui devrait se retrouver face à l'attaque la plus prolifique de ce début de championnat.