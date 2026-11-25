Le choc entre l’ASSE et Nancy s’annonce passionnant le 5 décembre prochain à Geoffroy-Guichard. En pleine confiance, les Lorrains s’appuient sur un collectif soudé pour bousculer la hiérarchie de la Ligue 2. Dans les colonnes de L’Est Républicain, Oswald Tanchot revient sur les ingrédients de cette réussite et évoque le rendez-vous qui attend ses joueurs dans le Chaudron.

La force du collectif nancéien

La réussite de Nancy ne doit rien au hasard. Pour Oswald Tanchot, elle repose avant tout sur l’état d’esprit de son groupe. Le technicien lorrain apprécie l’investissement de ses joueurs, quel que soit leur statut au sein de l’effectif.

« Notre force, c’est d’avoir un vestiaire aussi sain. On a des joueurs qui sont dans une logique de collectif en permanence, ça se voit sur le terrain et ça nous aide à aller chercher les victoires. Les joueurs qui entrent dans l’équipe, que ce soit au coup d’envoi ou en cours de match, apportent souvent quelque chose. Il faut absolument garder cet état d’esprit. »

Une solidarité qui se traduit aussi dans les efforts défensifs. Un élément dont devront se méfier les hommes d’Ian Cathro face à une formation nancéienne difficile à manœuvrer.

« Il y a beaucoup de solidarité dans notre jeu, des fermetures de passes pour l’adversaire parce que tous nos joueurs font les efforts dans le replacement. Ces petits détails font une grande différence. »

Tanchot attend avec impatience le choc face à l’ASSE

Si les ambitions nancéiennes grandissent au fil des semaines, Oswald Tanchot ne souhaite pas brûler les étapes. Comme les Stéphanois, les Lorrains doivent d’abord négocier leur rendez-vous de Coupe de France avant de retrouver le championnat.

« On voulait se donner le droit d’avoir une affiche magnifique à Geoffroy-Guichard. Mais avant de penser à Saint-Etienne, on souhaite négocier au mieux ce 8e tour de Coupe de France contre Furiani (National 1). »

Les deux formations pourront ensuite se tourner vers le match au sommet de la prochaine journée de Ligue 2.