La 13e journée de Ligue 2 s’est achevée ce lundi soir avec Nantes – Grenoble et Sochaux – Dunkerque. Un week-end marqué par la septième victoire de rang de Nancy et le succès de l’ASSE à Reims. Les deux premiers se retrouvent samedi à Geoffroy-Guichard.

Nancy a frappé la première, vendredi. Face à Dijon, l’ASNL s’est imposée sur la plus petite des marges (1-0), grâce à un but de Nicolas Saint-Ruf peu après la pause. C’est la septième victoire consécutive des Lorrains, revenus provisoirement à hauteur des Verts.

Les hommes d’Ian Cathro ont répondu le lendemain à Auguste-Delaune. Entré en jeu, Zuriko Davitashvili a offert la victoire aux Stéphanois à la 61e minute (0-1). Avec 31 points, l’ASSE conserve trois longueurs d’avance sur Nancy. Montpellier, battu à Laval (1-0), décroche à sept points.

Le duel entre les deux premiers aura lieu dans quinze jours dans le Forez. Avant cela, deux rencontres de bas de tableau fermaient la journée ce lundi.

Nantes s’en sort bien

Décalé de samedi à lundi en raison des manifestations prévues à Nantes, ce match opposait deux équipes en difficulté. Quatorzièmes avec 12 points, les Canaris de Grégory Poirier restaient sur deux victoires de suite, à Pau en championnat puis en Coupe de France. Lanterne rouge avec 11 points, Grenoble n’avait qu’un point de retard sur son hôte.

À la mi-temps, les Canaris rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0), malgré une multitude d’occasions. Entre les parades, les montants et la vaillance des défenseurs grenoblois, rien ne semblait sourire aux Nantais.

Les Isérois ont même tenu l’égalisation au bout du pied. Dans le temps additionnel, Centonze concédait un penalty (92e), mais Corboz le manquait. Réduits à dix, les Nantais conservaient leur avantage jusqu’au coup de sifflet final. Avec cette défaite, Grenoble conforte sa place de lanterne rouge.

Dunkerque enfonce Sochaux dans la crise

À Bonal, Sochaux devait stopper une série négative. Les Lionceaux de Vincent Hognon comptaient 11 points et avaient perdu quatre de leurs cinq derniers matchs. En face, Dunkerque (10e, 15 points) se présentait avec l’une des attaques les plus efficaces du championnat.

À la mi-temps, les deux équipes se quittaient sur le score de 1-1. Les Sochaliens ouvraient très rapidement le score, grâce à Deedson (6e) sur un service de l’inévitable Baghdadi. Mais juste avant le retour aux vestiaires, Nade égalisait pour Dunkerque (40e).

En deuxième mi-temps, les Sochaliens sombraient en encaissant deux buts en deux minutes. Nade signait d’abord son doublé (56e), avant qu’Ayari ne porte le score à 1-3 (58e). Sochaux réduisait la marque sur penalty, par l’intermédiaire de Demoncy (2-3, 85e). Insuffisant : les Doubistes s’inclinent pour la cinquième fois consécutive.

Le classement de la Ligue 2 – J13