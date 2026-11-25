Après plusieurs jours d’incertitude, les supporters de l’AS Saint-Étienne sont fixés. La rencontre face au FC Villefranche Beaujolais, comptant pour le 8e tour de la Coupe de France, sera diffusée gratuitement ce samedi 28 novembre. Deux solutions permettront de suivre les Verts en direct depuis chez soi.

La bonne nouvelle est désormais confirmée : ASSE – Villefranche sera accessible gratuitement sur la plateforme web France TV Sport. La chaîne YouTube officielle de l’AS Saint-Étienne proposera elle aussi la retransmission de la rencontre, en co-diffusion.

France TV Sport et YouTube pour regarder l’ASSE

Cette confirmation met fin aux interrogations autour de la diffusion du huitième tour. Peuple Vert évoquait encore mardi les incertitudes entourant la retransmission. Cette fois, les supporters qui ne pourront pas se rendre à Geoffroy-Guichard disposent bien d’une solution pour suivre la rencontre.

L’information a été confirmée par Activ Radio, qui annonce les deux supports de diffusion. Le rendez-vous est donc donné ce samedi à 19 heures pour suivre les hommes de Ian Cathro dans leur tentative de qualification pour les 32es de finale.

Un nouveau match des Verts accessible gratuitement

Lors du tour précédent face à Rumilly-Vallières, l’ASSE avait déjà organisé sa propre retransmission sur YouTube, avec l’appui de télévisions locales. Le dispositif avait rencontré un beau succès auprès des supporters.

La précédente diffusion avait notamment attiré 34 000 spectateurs simultanés et dépassé les 190 000 vues sur la chaîne du club. De quoi mesurer l’intérêt autour des rencontres de Coupe de France des Verts.

Cette fois, les supporters pourront donc choisir entre France TV Sport et YouTube pour suivre ASSE – Villefranche, samedi à 19 heures au stade Geoffroy-Guichard.