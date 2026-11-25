La réserve de l’ASSE poursuit sa bonne dynamique. Opposés à la Hope Team ce mercredi après-midi, les joueurs de Sylvain Gibert se sont imposés largement (4-0). Mamadou Konté a marqué à deux reprises, tandis que Tidiane Vibert a également trouvé le chemin des filets.

XI de départ : XI de départ : R. Fuleki – Cheikh, Benkou, Assoumani, joueur à l’essai – Akil, Thouilleux – Vibert, Konte, joueur à l’essai, joueur à l’essai.

Sur une série de quatre victoires et un match nul lors de ses cinq dernières sorties en championnat, la réserve stéphanoise voulait conserver son rythme malgré la coupure en National 2. Pour cela, Sylvain Gibert avait programmé une opposition amicale face à la Hope Team, une sélection de jeunes joueurs chinois accueillie par l’AJ Auxerre.

Avec un groupe remanié, les Verts ont dû patienter jusqu’à la fin de la première période pour faire la différence. Sur un corner, Mamadou Konté a parfaitement attaqué le premier poteau. Sa tête piquée a terminé au fond des filets et permis aux Stéphanois de prendre les commandes.

Un doublé pour Konté, Vibert participe à la fête

Après la pause, les jeunes Verts ont poursuivi sur leur lancée. Tidiane Vibert a d’abord fait le break. Trouvé sur le côté gauche, l’attaquant a éliminé son vis-à-vis avant de tenter un subtil piqué. Le ballon a terminé sa course sous la barre, pour un joli deuxième but stéphanois.

Mamadou Konté a ensuite récidivé sur corner. Sur un nouveau ballon venu de Marliac, le Stéphanois a repris de la tête au premier poteau, reproduisant le geste qui avait permis aux Verts d’ouvrir le score.

Un but contre son camp est finalement venu compléter le succès stéphanois, qui s’est imposé 4-0. Une victoire nette pour le groupe de Sylvain Gibert, qui peut aborder sereinement son prochain rendez-vous officiel.

Retour au championnat début décembre pour la réserve de l’ASSE

Cette rencontre permet aux jeunes Stéphanois de garder du rythme avant de retrouver le National 2. La réserve retrouvera la compétition lors du premier week-end de décembre avec un déplacement à Montpellier pour affronter l’Atlas Paillade.

Un nouveau rendez-vous important pour un groupe qui reste sur une belle série en championnat et qui espère obtenir son maintien rapidement.