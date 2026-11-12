L’ASSE est prévenue. Deuxième de Ligue 2 avec 25 points, à trois longueurs des Verts, l’AS Nancy Lorraine ne compte pas se contenter de son excellent début de saison. À deux journées de son déplacement à Geoffroy-Guichard, le capitaine nancéien Walid Bouabdeli a affiché les ambitions de son équipe.

La lutte pour la montée en Ligue 1 promet d’être disputée cette saison. Si l’ASSE occupe actuellement la tête du championnat avec 28 points après douze journées, Nancy s’est imposé comme un vrai poursuivant.

Une situation qui n’a rien d’anodin pour les hommes d’Oswald Tanchot, auteurs d’un début de saison remarquable. Dans les mots accordés à L’Est Républicain, Walid Bouabdeli est revenu sur la dynamique de son équipe.

Ligue 2 : Nancy ne veut se fixer aucune limite

Capitaine de l’ASNL, Walid Bouabdeli savoure la réussite collective de son groupe. Mais au-delà des résultats, c’est surtout l’état d’esprit affiché par ses partenaires qui le satisfait.

« Je suis très fier de l’équipe, du staff, de tout le groupe. On est soudé, on fait les efforts ensemble, c’est beau pour moi d’être le capitaine d’une telle équipe. »

Le milieu nancéien insiste particulièrement sur la solidarité qui anime son vestiaire. Une qualité qu’il considère comme essentielle dans les performances actuelles de son équipe.

« Je dis souvent : “C’est la mentalité et les hommes”. Voilà les valeurs que j’aime. »

Bouabdeli apprécie notamment l’investissement défensif de ses attaquants, citant Ilyes Housni, Zak Fdaouch, Ylan El Hadary et Pape Meïssa Ba.

Un discours qui traduit les ambitions d’une formation bien décidée à prolonger sa dynamique.

ASSE : Nancy veut jouer la première place jusqu’au bout

Interrogé sur les objectifs de Nancy, le capitaine lorrain n’a pas cherché à masquer ses intentions.

« On veut gagner tous les matchs ! On joue pour être le plus haut possible. Si on peut jouer la première place jusqu’au bout, on la jouera, ça c’est sûr ! »

Un message qui résonne forcément du côté de Saint-Étienne, alors que les deux équipes doivent se retrouver dans le Chaudron.

Avant ce rendez-vous, Nancy devra toutefois négocier deux échéances. Les Lorrains affronteront d’abord Béthune en Coupe de France, avant de recevoir Dijon en championnat.

Avec seulement trois points d’écart entre les deux formations, le déplacement des Nancéiens à Geoffroy-Guichards’annonce éléctrique.

Nancy ne viendra pas dans le Forez avec l’intention de se contenter d’un rôle de poursuivant. Le capitaine de l’ASNL a annoncé la couleur. Aux Verts de répondre sur le terrain.