L’ASSE recevra l’AS Nancy Lorraine à Geoffroy-Guichard pour une affiche importante dans la course à la montée en Ligue 1. En attendant ce rendez-vous prévu dans deux journées de championnat, les Lorrains poursuivent leur excellente dynamique. Vainqueurs de Sochaux lors de la 12e journée, les hommes d’Oswald Tanchot ont démontré leur capacité à s’adapter à différents scénarios. Un atout supplémentaire pour l’un des principaux concurrents des Verts.

Nancy continue d’avancer dans le haut du classement de Ligue 2. Les Lorrains restent au contact de l’ASSE et confirment semaine après semaine leurs ambitions.

Leur dernière victoire face à Sochaux, vendredi 6 novembre, illustre les qualités de cette équipe. Dans une rencontre qui ne s’est pas déroulée comme prévu, les joueurs d’Oswald Tanchot ont su faire preuve de solidarité.

ASSE : Nancy démontre sa solidité avant le choc

À l’issue de la rencontre, l’entraîneur nancéien a salué l’état d’esprit de ses joueurs dans les colonnes de L’Est Républicain.

« Cette victoire récompense l’abnégation de l’équipe, qui a été obligée de livrer un match un peu différent ce soir. »

« On a quasiment fini avec une défense modifiée à 75 %. »

Malgré ces ajustements, Nancy a réussi à limiter les possibilités offensives sochaliennes.

« Sochaux n’a quasiment pas eu d’occasion franche, cela veut dire que chacun a démultiplié ses courses et son engagement. »

Une performance collective qui confirme la capacité des Nancéiens à répondre présents, même lorsque le scénario les oblige à modifier leurs habitudes.

Oswald Tanchot dévoile la recette de Nancy

Habitué à proposer du jeu, Nancy a cette fois du privilégier une approche plus prudente. Un choix assumé par son entraîneur :

« Ne pas avoir le ballon, ce n’est pas ce qu’on préfère, mais on a mis en place un bloc médian-bas et c’est ce qu’il fallait. »

« Ils se sont cassé les dents dessus et il aurait fallu qu’il y ait des oublis de notre part pour qu’ils aient des occasions de marquer. »

Oswald Tanchot souligne les qualités individuelles de ses joueurs offensifs, capables de faire des différences même lorsque leur équipe dispose de moins de situations.

« Je savais que mes petits lutins avaient toutes les qualités pour embêter la défense de Sochaux. »

Un avertissement pour les Verts avant Geoffroy-Guichard

Cette victoire apporte un enseignement intéressant à l’approche du déplacement de Nancy dans le Forez. Les hommes d’Oswald Tanchot ne dépendent pas uniquement de leur capacité à conserver le ballon ou à imposer leur rythme.

Ils savent défendre plus bas, accepter de subir et exploiter les qualités de leurs attaquants.

Une polyvalence qui pourrait représenter un véritable défi pour l’ASSE, notamment si les Nancéiens choisissent d’adopter une approche similaire à Geoffroy-Guichard.

Avant cette confrontation, Nancy devra encore négocier la réception de Dijon en championnat. Les Verts auront également l’occasion de préparer ce rendez-vous.

Mais une tendance se dessine déjà : Nancy possède les ressources collectives pour rester un concurrent sérieux dans la course aux premières places. Et Saint-Étienne devra s’attendre à une opposition de taille.