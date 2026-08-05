"L'ASSE a quasiment l'obligation de remonter, sinon ça va être compliqué pour la suite." La phrase est signée Damien Perquis, ancien défenseur des Verts devenu consultant pour beIN Sports, et elle résume à elle seule la pression qui pèse sur Saint-Étienne à l'aube de cette nouvelle saison de Ligue 2.

Avec les arrivées de Nantes, Metz, Sochaux et Dijon, des clubs au passé récent dans l'élite ou aux ambitions assumées, la Ligue 2 2026-2027 s'annonce comme l'une des plus attractives sur le papier. « En termes de noms, cette L2 est relevée, cela va donner un championnat avec de l'ambiance, des stades pleins et des affiches de prestige », analyse Damien Perquis dans les colonnes du Midi Libre. Un constat que l'ancien Vert tempère aussitôt : « Maintenant, il faudra voir le contenu ».

Ligue 2 : Une remontée immédiate, un mirage la plupart du temps

Le passage le plus marquant de son analyse tient dans un chiffre implacable : seules 19 % des équipes reléguées de Ligue 1 au XXIe siècle ont retrouvé l'élite dès la saison suivante. Une statistique gonflée par un unique spécialiste de l'ascenseur : le FC Metz, auteur de six montées immédiates depuis 2002. « C'est terriblement dur de remonter directement », résume Perquis, qui connaît le sujet pour l'avoir vécu sous le maillot stéphanois.

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L'ASSE, l'exemple qui doit servir de leçon

Le consultant n'oublie pas de citer directement l'échec stéphanois de la saison passée, où l'ASSE « s'y est cassé les dents » malgré un statut de favori annoncé. Un précédent embarrassant qui refait surface à l'heure d'entamer un nouvel exercice, avec un budget toujours largement supérieur au reste de la division, estimé à environ 35 M€. Nantes, de son côté, mise sur l'expérience de Michel Der Zakarian, dernier technicien à avoir hissé le club en Ligue 1 depuis la Ligue 2, en 2013.

Une pression assumée, sans filet

Reste que pour Perquis, le discours dépasse la simple ambition sportive : il s'agit désormais d'une nécessité. « L'ASSE a quasiment l'obligation de remonter, sinon ça va être compliqué pour la suite », prévient-il.

À quelques jours du déplacement à Sochaux pour le lancement de la saison, ce rappel tombe à point nommé pour cadrer les attentes autour du groupe d'Ian Cathro : cette saison ne ressemble à aucune autre, et l'échec n'est, cette fois, plus vraiment une option envisageable.

Source : Midi Libre