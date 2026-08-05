Comme chaque semaine, le direct de Peuple-Vert TV revient pour faire le point sur l'actualité de l'ASSE. Mercato, état de l'effectif, blessés, retours attendus et avant-match contre Sochaux : tous les sujets chauds seront abordés à quelques jours de la reprise de la Ligue 2.

L'attente touche bientôt à sa fin pour les supporters stéphanois. Alors que le championnat approche à grands pas, l'actualité reste particulièrement dense du côté de l'ASSE. Entre les derniers mouvements du mercato, les interrogations autour de certains joueurs et la préparation du rendez-vous face à Sochaux, les sujets ne manquent pas.

L'équipe de Peuple-Vert TV vous donne donc rendez-vous pour une nouvelle émission en direct afin de faire le point sur tous les dossiers du moment. Comme à l'accoutumée, dans le chat vous pourrez réagir et partager vos analyses tout au long du live.

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Mercato ASSE : les dernières informations.

Le marché des transferts continue d'animer l'actualité stéphanoise. Arrivées potentielles, départs envisagés et stratégies du club : l'ensemble des informations sera décrypté au cours de l'émission (Miladinovic, Mimbang, Nade, Davitashvili, un arrière gauche...)

L'occasion également d'évoquer les dernières rumeurs et de mesurer les besoins de l'effectif avant le coup d'envoi de la nouvelle saison. Les choix opérés dans les prochains jours pourraient avoir une influence déterminante sur les ambitions du club.

Les blessés, retours et avant-match contre Sochaux.

Au-delà du mercato, ce direct permettra également de dresser un état des lieux précis de l'effectif stéphanois. Plusieurs joueurs reviennent progressivement dans le groupe tandis que d'autres poursuivent leur préparation.

Enfin, nous nous projetterons vers la rencontre face à Sochaux. Une répétition générale importante à quelques jours du retour de la Ligue 2. Composition probable, joueurs à surveiller et enjeux de la rencontre seront au cœur des débats.

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