Arrivé cet été sur le banc de l'ASSE, Ian Cathro ne laisse personne indifférent. Après un mois de préparation, Julien Le Cardinal découvre une approche qu'il n'avait encore jamais connue au cours de sa carrière. Intensité, exigence, travail tactique... Le nouveau capitaine des Verts a levé le voile sur les méthodes du technicien écossais.

Depuis sa prise de fonctions, Ian Cathro intrigue autant qu'il suscite l'adhésion. Ses entraînements, son approche tactique et sa communication tranchent avec ce que les joueurs stéphanois ont connu jusqu'à présent. Julien Le Cardinal ne cache d'ailleurs pas son étonnement via des propos recueillis par RMC Sport.

"Franchement, je n'avais jamais connu un coach comme ça en termes de tout ce qui est tactique. Je n'avais connu que des coachs français aussi, donc ça a été une nouveauté pour moi et pour plusieurs joueurs, je pense." Le défenseur explique que cette adaptation s'est faite naturellement. "Ça se passe très bien. Il rapporte des choses que certains joueurs n'avaient jamais apprises."

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"On a eu beaucoup de choses à voir en un mois"

La préparation estivale n'a laissé que quelques semaines au nouveau staff pour transmettre ses principes. Le Cardinal insiste sur la densité du travail effectué. "On pense qu'un mois, c'est long. Mais au final, c'est assez court quand on doit construire quelque chose de nouveau."

Pour rattraper ce temps, Ian Cathro multiplie les situations de jeu. "Il y a beaucoup de jeux, beaucoup de tactique à l'entraînement parce qu'on a eu beaucoup de choses à voir en un mois."

Le défenseur souligne aussi le niveau d'exigence demandé à l'ensemble du groupe. "Les entraînements sont assez intenses. Il y a beaucoup d'exigence."

Avec Cathro, "il faut répondre présent"

Si les séances ne sont pas plus longues que sous les précédents staffs, elles demandent davantage d'engagement physique. "Dans ce qu'il veut nous apporter, il y a besoin de beaucoup de déplacements, beaucoup de courses."

Puis il poursuit. "Les entraînements ne durent pas deux heures, mais ils demandent beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement dans les séances et beaucoup de combativité."

Des exigences qui ne semblent pas poser de problème au groupe. "Moi, ça me va très bien. Ça va très bien aux autres aussi."

"Il est beaucoup impliqué dans les séances"

Au-delà des contenus, Julien Le Cardinal insiste sur la présence permanente de son entraîneur. "C'est un coach comme les autres, mais il est beaucoup, beaucoup impliqué dans les séances."

Le défenseur évoque également l'énergie que dégage le technicien écossais. "Il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup d'entrain pendant les séances." Avant d'ajouter. "Il faut que tout le monde réponde présent au niveau de cette intensité et du dynamisme qu'il demande."

Une méthode "Cathro" déjà visible sur le terrain

En quelques semaines, l'ASSE a progressivement trouvé ses repères. Après un début de préparation hésitant, les Verts ont terminé par deux victoires convaincantes contre Lausanne puis Venise.

Sans tirer de conclusions définitives, Julien Le Cardinal laisse entendre que cette montée en puissance n'a rien d'un hasard. Les principes de Ian Cathro commencent à être assimilés et le groupe adhère pleinement à sa méthode. À quelques jours de la reprise de la Ligue 2, le nouveau capitaine résume finalement assez bien le sentiment général. "Ça se passe très bien."

Peut-être pas la formule qui restera gravée dans le marbre de cette nouvelle saison, mais celle qui traduit la confiance installée entre le nouvel entraîneur et son vestiaire.