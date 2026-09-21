Luc Holtz n’a jamais prononcé les mots « ASSE avantagée ». L’entraîneur du FC Metz s’en est toutefois approché sans assumer complètement l’accusation. Après le nul face aux Verts (2-2), il a rapproché plusieurs décisions arbitrales de celles observées à Dunkerque, avant d’évoquer des coups de sifflet « souvent en faveur d’une équipe ».

La méthode est habile. Luc Holtz ne désigne jamais ouvertement l’AS Saint-Étienne (ASSE) comme une équipe favorisée par les arbitres. Il place néanmoins suffisamment d’éléments dans la même phrase pour que son auditoire comprenne immédiatement où il souhaite en venir.

Interrogé après le match nul décroché par Metz, le technicien luxembourgeois est revenu sur certaines décisions prises durant la rencontre : « Il y a certaines décisions arbitrales que j’ai du mal à comprendre. »

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Une frustration assez classique après un match. La suite de son intervention donne cependant une autre dimension à son propos. Holtz établit un lien direct avec le déplacement précédent des Verts : « Celle que j’ai vue lors de Dunkerque-Saint-Étienne était un peu identique. »

L’entraîneur messin regrette des décisions difficiles à comprendre, « souvent en faveur d’une équipe »...

Metz-ASSE : les notes de la rédaction

Holtz suggère, mais ne démontre rien

Luc Holtz insinue ainsi que les décisions litigieuses bénéficieraient régulièrement aux Stéphanois. Il ne précise pourtant pas la totalité des actions visées et ne fournit aucun élément permettant d’établir un avantage récurrent sur l’ensemble des sept premières journées.

Contester une décision précise appartient au débat d’après-match. Laisser entendre qu’une équipe bénéficie « souvent » d’un arbitrage favorable revient à installer un soupçon plus général. Or une telle accusation demande davantage qu’un rapprochement entre deux situations.

Cette sortie peut également surprendre au regard de l’issue de la rencontre. L’ASSE menait 2-0 avant de laisser Metz revenir. Les Grenats ont donc obtenu un point au terme d’un scénario qui leur était devenu très défavorable. Luc Holtz a d’ailleurs largement insisté sur le caractère et l’orgueil de son équipe, davantage que sur une éventuelle injustice ayant déterminé le résultat.

Des éloges appuyés envers l’ASSE

Le reste de son discours tranche avec cette insinuation. Lorsqu’il quitte le terrain arbitral pour parler de football, l’entraîneur messin se montre particulièrement admiratif de l’équipe de Ian Cathro.

Holtz présente Saint-Étienne comme « la meilleure équipe de Ligue 2 » rencontrée par Metz depuis le début de la saison. Il loue une formation bien préparée, capable d’élever brutalement le rythme après la pause.

« Tout ce qu’ils font avec le ballon est bien rodé, ça va vite. Individuellement, c’est très fort », explique-t-il. Le technicien reconnaît donc que les Verts ont pris deux buts d’avance grâce à leur qualité collective, leur pressing et leur supériorité individuelle, pas grâce aux décisions de l’arbitre.

Il admet également que le deuxième but stéphanois trouve son origine dans les risques pris par Metz après l’ouverture du score. En se découvrant pour égaliser, les Grenats ont offert une transition à une équipe particulièrement dangereuse dans cette configuration.

L’ASSE avait surtout le match en main

Le sous-entendu arbitral ne doit donc pas détourner l’attention du scénario réel. Saint-Étienne avait fait le plus difficile en menant 2-0 chez un concurrent sérieux. Les Verts n’ont ensuite pas su conserver leur maîtrise et ont laissé Metz reprendre confiance.

Les changements messins, la hausse du pressing et le soutien du public ont progressivement inversé la dynamique. L’ASSE a reculé et fini par abandonner deux points qui semblaient acquis. Sur ce point, aucune décision arbitrale ne suffit à expliquer le retour des Grenats.

Luc Holtz peut apprécier la réaction de ses joueurs et contester certaines situations. Sa formulation dépasse néanmoins la simple frustration liée à une action. En évoquant des décisions « souvent » favorables à la même équipe, il place l’ASSE au centre d’un soupçon qu’il ne prend pas la peine d’étayer.

Une petite phrase suffisamment calculée pour faire parler, mais trop imprécise pour constituer autre chose qu’une insinuation.

Source : conférence de presse de Luc Holtz après FC Metz-ASSE.