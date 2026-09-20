PVLes notes de la rédaction
Après-match · Ligue 2
Metz – ASSE
Les Verts avaient l'occasion de relancer la machine face à des Messins également convalescents. Après une première mi-temps bien terne, l'ASSE a percé à deux reprises la muraille lorraine. C'était sans compter sur la réaction des Grenats qui ont fini par rejoindre les Verts. Voici les notes attribuées par la rédaction de Peuple Vert aux joueurs stéphanois.
J7 2-2 19 septembre 2026
1–2Catastrophique
3–4Insuffisant
5Moyen
6Correct
7Bon
8Très bon
9–10Exceptionnel
★ L’homme du match Peuple Vert
Augustine BoakyeMilieu
Note PV7/10
Le meilleur Stéphanois de la soirée. Dangereux très tôt avec un poteau, il délivre ensuite une passe décisive à Pedro avant de conclure lui-même un raid plein axe pour inscrire le 2-0. Son activité et sa…
Le onze alignéComposition · 4-2-2-2
La composition de l’ASSE
6Áron Csongvai
7Augustine Boakye
5Ben Old
4Gautier Larsonneur
5Irvin Cardona
5Jakob Breum
5Julien Le Cardinal
6Kévin Pedro
5Maxime Bernauer
5Sohaib Naïr
4Thierno Ballo
Joueur par joueur
Les notes et les analyses
Milieu
Áron Csongvai
Note6/10
Un match sérieux et plutôt complet. Présent dans les duels, il a contribué à stabiliser l’entrejeu et joue un rôle important sur le deuxième but avec cette tête qui lance Boakye. Il a parfois manqué de maîtrise lorsque Metz a augmenté son pressing, mais son rendement reste positif.
★
★ Homme du matchMilieu
Augustine Boakye
Note7/10
Le meilleur Stéphanois de la soirée. Dangereux très tôt avec un poteau, il délivre ensuite une passe décisive à Pedro avant de conclure lui-même un raid plein axe pour inscrire le 2-0. Son activité et sa capacité à accélérer ont constamment posé des problèmes à Metz. Une prestation très aboutie, malgré le résultat final.
Défenseur
Ben Old
Note5/10
Une activité intéressante sur son côté, notamment dans les courses et les efforts défensifs, mais trop peu d’impact dans les trente derniers mètres. Il a eu la balle du 3-2 dans le temps additionnel, mais Fischer a repoussé sa frappe. Une prestation généreuse, sans véritablement faire la différence.
Gardien
Gautier Larsonneur
Note4/10
Peu sollicité pendant une grande partie de la rencontre, il n’a pas réussi à peser lorsque Metz a poussé dans le dernier quart d’heure. Le premier but adverse arrive au premier poteau et ternit forcément son bilan. Sur l’égalisation, il est davantage abandonné par sa défense. Une soirée frustrante, sans arrêt décisif pour compenser.
Attaquant
Irvin Cardona
Note5/10
Beaucoup de déplacements et de travail sans ballon, mais peu de situations réellement dangereuses. Il a eu du mal à exister face à une défense messine compacte et sa tentative lointaine en seconde période résume une soirée où il a rarement été trouvé dans de bonnes conditions.
Milieu
Jakob Breum
Note5/10
Plus visible après la pause qu’en première période. Il a apporté sur coups de pied arrêtés et s’est procuré une belle situation à l’heure de jeu, repoussée par Fischer. Son influence reste néanmoins irrégulière et il n’a pas suffisamment pesé dans les zones décisives avant sa sortie.
Défenseur
Julien Le Cardinal
Note5/10
Sérieux pendant une bonne partie du match, le capitaine stéphanois a accompagné une défense longtemps bien en place. Il écope toutefois d’un avertissement avant de sortir diminué dans les dernières minutes. Comme l’ensemble du bloc, il a davantage souffert lorsque Metz a installé une pression continue.
Défenseur
Kévin Pedro
Note6/10
Une prestation longtemps solide, récompensée par son premier but de la soirée pour ouvrir le score. Très actif dans son couloir, il a aussi répondu présent dans les duels. La fin de match est plus difficile collectivement, avec davantage d’espaces à gérer. Son but reste l’un des vrais points positifs du déplacement.
Milieu
Maxime Bernauer
Note5/10
Plutôt propre dans la construction et utile pour ressortir les ballons, il a longtemps contribué à la solidité stéphanoise. Mais son intervention sur le centre qui amène l’égalisation messine pèse lourd dans l’évaluation finale. Il aurait également pu faire davantage pour calmer le jeu dans les dernières minutes.
Défenseur
Sohaib Naïr
Note5/10
Une entame délicate avec un carton jaune reçu dès la 12e minute, après plusieurs situations dangereuses dans sa zone. Il a ensuite retrouvé davantage de maîtrise et tenu son poste sans prendre de risques inutiles. Une copie correcte, mais marquée par quelques interventions trop limites.
Attaquant
Thierno Ballo
Note4/10
Trop discret. Positionné dans un rôle offensif, il n’a presque jamais réussi à accélérer le jeu ni à créer du danger entre les lignes. Sa sortie avant l’heure de jeu au profit de Davitashvili sanctionne une prestation sans véritable influence sur la rencontre.
Le coach
Ian Cathro
Note5/10
Son équipe a mieux maîtrisé la seconde période et ses Verts ont réussi à prendre deux buts d’avance. Le choix de faire entrer Davitashvili a aussi apporté davantage de percussion. En revanche, l’ASSE a perdu le contrôle du match après le 2-0 et n’a pas su répondre au passage de Metz avec deux attaquants. Les changements de fin de rencontre n’ont pas permis de stopper la dynamique adverse. Deux points laissés en route dans un match que les Verts semblaient tenir.
Le baromètre PV
Classement général des Verts
Saison 2026-2027 · moyenne des notes de la rédaction
7matchs
Irvin Cardona7 matchs · ★ 3
7,0/10
Jakob Breum3 matchs · ★ 1
7,0/10
Augustine Boakye7 matchs · ★ 2
6,6/10
Áron Csongvai7 matchs · ★ 1
6,1/10
Maxime Bernauer7 matchs
6,0/10
Sohaib Naïr7 matchs
6,0/10
Zuriko Davitashvili4 matchs
6,0/10
Julien Le Cardinal7 matchs
5,9/10
Kévin Pedro7 matchs
5,9/10
Thierno Ballo7 matchs
5,9/10
Tamar Svetlin5 matchs
5,8/10
Gautier Larsonneur7 matchs
5,3/10
Seuls les joueurs ayant participé à au moins 3 matchs (33 % des rencontres notées) sont classés.