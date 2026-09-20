Le coach Ian Cathro

Note 5 /10

Son équipe a mieux maîtrisé la seconde période et ses Verts ont réussi à prendre deux buts d’avance. Le choix de faire entrer Davitashvili a aussi apporté davantage de percussion. En revanche, l’ASSE a perdu le contrôle du match après le 2-0 et n’a pas su répondre au passage de Metz avec deux attaquants. Les changements de fin de rencontre n’ont pas permis de stopper la dynamique adverse. Deux points laissés en route dans un match que les Verts semblaient tenir.