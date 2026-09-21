Non conservé par l'AS Saint-Étienne à l'issue de la saison dernière après trois ans au sein de la réserve, Issiaka Touré connaît un début de saison renversant. Titulaire indiscutable sous les couleurs du SC Aubagne Air-Bel en Ligue 3, le portier de 21 ans vient d'être convoqué pour la toute première fois en Équipe de France Espoirs par Gérald Baticle.

Arrivé dans le Forez à l'été 2023 en provenance du Toulouse FC, le gardien d'1,94 m n'a jamais eu sa chance avec l'équipe première stéphanoise. Après deux saisons et 42 matchs disputés avec la réserve (N3), le club stéphanois a fait le choix de ne pas le prolonger cet été. Depuis quelques mois, le natif de 2004 s'est imposé comme l'un des rares motifs de satisfaction d'Aubagne en National (actuellement 16ᵉ du classement). Ce dernier a disputé l'intégralité des six premières rencontres de la saison.

Issiaka Touré : « Une fierté, c’est le mot qui prime »

Cette régularité dans les cages aubagnaises n'est pas passée inaperçue aux yeux du sélectionneur des Bleuets. Ce vendredi 18 septembre, Gérald Baticle a révélé sa liste pour la campagne de qualification à l'Euro U21 2027, y intégrant le nom d'Issiaka Touré aux côtés de cadres évoluant en Premier League ou en Ligue 1 comme Leny Yoro, Mathys Tel ou Ethan Mbappé.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Interrogé par La Provence, le jeune gardien n'a pas caché son émotion face à cette grande première :

« Une fierté, c’est le mot qui prime. Je profite du moment parce que ça n’a pas toujours été facile. C’est ma première sélection, je n’ai jamais connu ça. »

Sans prétention sur sa place dans la hiérarchie face à Ewen Jaouen (Newcastle) et Mathieu Patouillet (Brest), le joueur aborde ce rassemblement avec humilité et ambition :

« On y va d’abord dans le but de voir comment c’est. Je ne mets pas forcément de pression, mais forcément je vais me donner et faire en sorte de montrer la meilleure image de moi. Et si je suis récompensé par un match, c’est avec plaisir. […] J’ai tout à apprendre en allant là-bas. »

Gratitude envers son nouveau club après un été mouvementé

Conscient du chemin parcouru depuis son départ du Forez, le portier a tenus à adresser un message appuyé aux dirigeants aubagnais qui ont cru en lui après son départ de l'ASSE :

« Je tiens à les remercier. Ils ont fait preuve d’une confiance incroyable en allant me chercher à Saint-Étienne. Ils ont été là pour moi avec tout ce qui s’est passé cet été, ils savent de quoi je parle. Je serai éternellement reconnaissant. »

Un marathon international de quatre matchs

Pendant cette trêve, Issiaka Touré manquera au moins deux rencontres de championnat (la Ligue 3 ne s'arrête pas) avec Aubagne (Fleury 91 et La Roche-sur-Yon) pour prendre part à un marathon de quatre matchs qualificatifs pour l'Euro U21 2027 :

Vendredi 25 septembre (17h00) : Islande – France (Reykjavík)

Mardi 29 septembre (18h00) : Estonie – France (Pärnu)

Samedi 3 octobre (19h00) : France – Luxembourg (Orléans)

Mardi 6 octobre (19h00) : France – Suisse (Orléans)

Une sacrée revanche et une étape majeure dans la jeune carrière de l'ancien dernier rempart de la réserve des Verts. Issiaka Touré pourront donc franchir un nouveau cap !