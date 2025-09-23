Le Stade de la Licorne a accueilli ce mardi soir la rencontre entre Amiens SC et l’ASSE, dans le cadre de la 7ᵉ journée de Ligue 2. Les deux formations se sont livrées un duel, où les Verts ont cherché à confirmer leur statut de leader face à une équipe picarde accrocheuse. Dès le coup de sifflet final, et après la victoire des Verts (1-0), Maxime Bernauer a livré ses impressions à chaud au micro de beIN Sports.

Maxime Bernauer (ASSE) : « Ils nous ont mis en difficulté, ils étaient vraiment bons avec le ballon. On a eu du mal par moments, avec quelques séquences où on n’a pas réussi à imposer notre jeu. Au fil du match, je pense qu’on avait un peu plus d’énergie qu’eux et on sentait qu’on pouvait aller marquer. On a parfois manqué de justesse dans le dernier geste, mais dans une série de rencontres comme celle-ci, l’essentiel reste de gagner, peu importe la manière. On n’est pas totalement satisfaits du contenu, mais très heureux de ramener les trois points ce soir, d’autant plus face à une belle équipe d’Amiens. »

Bernauer (ASSE) : "On n’est pas totalement satisfaits du contenu"

« Il y a eu un peu trop d’erreurs techniques, on a perdu des ballons trop facilement et on les a laissés installer leur jeu. D’habitude, on arrive à presser plus haut et à récupérer vite, mais aujourd’hui on était un peu plus loin dans les duels. Peut-être que c’est lié à l’enchaînement des matchs. Même en un contre un, ils parvenaient à se tourner. Là-dessus, on n’a pas été assez performants, surtout en première mi-temps, alors que d’habitude, on sait étouffer l’adversaire. Cela dit, on n’a pas concédé énormément d’occasions. Il y a eu ma petite erreur en première période, avec cette remise de la poitrine mal sentie, mais au final on tient un clean sheet. Ce sont trois points précieux et ça fait du bien à tout le monde, comptablement aussi. Il ne faut surtout pas minimiser ces matchs en semaine, surtout quand derrière les concurrents gagnent.

L’effectif est riche, et depuis plusieurs matchs, je joue là où le coach me demande. J’essaie toujours d’apporter mon énergie et de contribuer au collectif. Tout n’est pas parfait, mais dans l’attitude, chacun doit apporter sa pierre à l’édifice, et c’est ce qu’on essaie tous de faire. »