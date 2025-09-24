L'ASSE s'est imposée hier face à Amiens (0-1) pour le compte de la 7ème journée de Ligue 2 BKT. Les Verts ont trouvé le chemin des filets grâce à leurs individualités Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin. Cadre de l'équipe cette saison, Florian Tardieu a également été l'auteur d'un match intéressant au milieu de terrain.

Repositionné en tant que numéro 6 depuis la blessure du jeune Luan Gadegbeku, Florian Tardieu a de nouveau livré une belle copie contre Amiens. Véritable régulateur dans l'entrejeu, aussi bien avec que sans ballon, l'ancien troyen est une pièce maîtresse du onze d'Eirik Horneland.

Tardieu : « On savait que ça allait être compliqué »

Il s'est d'ailleurs exprimé à l'issue de la rencontre. Extraits des propos de Florian Tardieu au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : « Que retenir de ce match ? On est à l’extérieur, contre une équipe difficile à manœuvrer. On savait que ça allait être compliqué. Mais au final sur une semaine à trois matchs, pour le moment ça fait 6/6 pour nous. On va bien récupérer car il y a un match samedi à la maison. Faire la semaine à 9/9 ça serait magnifique. (…)

Tous les matchs sont compliqués, surtout quand on est Saint-Etienne. Les clubs en face sont surmotivés à l’idée de jouer Saint-Etienne. Donc on sait que c’est compliqué mais voilà on gagne encore. On a pas mal de situations et on peut faire mieux dans le dernier geste je trouve. (…)

Le coach fait ses choix, moi tant que je suis sur le terrain, je suis comme un gamin. Je suis heureux d’être là. (…)

Les anciens Verts d’Amiens ? Avec Vic’ (Lobry) on s’est un peu branché tout le match. On a vécu des bons moments ensemble. J’étais assis à côté de lui dans le vestiaire au centre d’entraînement. On s’est un peu chambré. Mais c’est toujours un plaisir de les revoir et de les gagner surtout. »