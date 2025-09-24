L’ASSE se déplaçait à Amiens ce mardi soir lors d’une rencontre comptant pour la 7ᵉ journée de championnat. Et ce sont les individualités stéphanoises qui ont permis de débloquer la situation. La percée de Zuriko Davitashvili dans la surface a offert un but tout fait à Lucas Stassin. Les Verts se sont au final imposés 0-1 et restent en tête du classement de Ligue 2 BKT.

Décisif cinq fois sur ses trois dernières sorties, l'attaquant belge est de retour en pleine forme. L'ASSE cartonne d'ailleurs depuis qu'elle peut compter sur un Stassin en pleine possession de ses moyens, avec des victoires contre Clermont, Reims, et donc Amiens hier soir.

Stassin : « Je ne suis pas vraiment satisfait de mon match »

En zone mixte à l'issue de la rencontre, Lucas Stassin a tenu à livrer quelques mots au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : « On a eu la balle, on a eu les occasions sur ce match. On a été patient et ça a fini par rentrer avec ce but qui nous fait gagner les trois points. (…) Ils ont joué très bas avec leurs trois milieux, donc pour moi c’était compliqué. On a résolu ça à la mi-temps. Après on a vu que sur la fin ils avaient un peu de fatigue. On en a bien profité. Nous on doit apprendre, être patients. (…)

Aujourd’hui je ne suis pas vraiment satisfait de mon match, j’aurais pu faire mieux. Physiquement on verra samedi, je vais bien récupérer pour essayer de faire une grosse performance. (…)

Ma colère en fin de match ? J’étais énervé par mon match mais aussi par quelques fautes non sifflées sur moi. J’ai essayé de communiquer avec l’arbitre mais il était très renfermé, très ferme. C’est ça qui m’a énervé un peu. Il y a aussi l’action à la fin mais bon c’est passé. »

