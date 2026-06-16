Un ancien milieu de terrain stéphanois s'est engagé avec le FC Sochaux-Montbéliard et disputera son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs face à l'ASSE lors de l'ouverture de la Ligue 2, le samedi 8 août.

L'information est désormais officielle. Victor Lobry poursuit sa carrière du côté du FC Sochaux-Montbéliard. Le milieu de terrain qui fête aujourd'hui ses 31 ans, passé par l'AS Saint-Étienne entre 2022 et 2024, s'est engagé avec le club doubiste jusqu'en 2028. Son contrat comprend également une année supplémentaire en option.

Après une expérience à Amiens, le natif de Soissons fait le choix de rejoindre un projet ambitieux. Avec 172 rencontres disputées en Ligue 2 BKT au cours de sa carrière, Lobry apporte une solide expérience à un promu qui entend rapidement retrouver les premiers rôles.

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Victor Lobry, un visage bien connu de l'ASSE

Les supporters stéphanois gardent un souvenir contrasté mais positif de Victor Lobry. Arrivé à l'été 2022 en provenance de Pau, il avait participé à la reconstruction de l'équipe après la relégation en Ligue 2.

Joueur apprécié pour son état d'esprit irréprochable et son engagement, il avait notamment contribué à la remontée progressive de l'ASSE dans la hiérarchie du championnat. Son départ avait marqué la fin d'un chapitre important dans sa carrière, avant son passage sous les couleurs amiénoises.

Cette nouvelle aventure à Sochaux lui permettra de retrouver rapidement plusieurs de ses anciens coéquipiers et surtout un environnement qu'il connaît bien : celui de la Ligue 2.

Un ancien Vert aux commandes du recrutement sochalien

L'arrivée de Victor Lobry n'est sans doute pas un hasard. Le recrutement du FC Sochaux est aujourd'hui piloté par Julien Cordonnier, ancien membre de la cellule de recrutement de l'ASSE.

L'ex-dirigeant stéphanois connaît parfaitement le profil du milieu de terrain et semble miser sur son expérience pour encadrer un effectif en pleine reconstruction. Sochaux réalise ainsi son premier coup du mercato estival avec un joueur rompu aux exigences du championnat.

Le calendrier a réservé un clin d'œil particulier à Victor Lobry. L'ASSE se déplacera au Stade Auguste-Bonal pour la première journée de Ligue 2. Les Verts croiseront donc immédiatement la route de leur ancien milieu de terrain. Une affiche qui offrira aux supporters stéphanois l'occasion de retrouver un joueur qui a laissé une image positive dans le Forez.

🦁🖊️ Victor Lobry, première recrue ! 🤝 Le milieu de terrain, fort de 172 matches en @Ligue2BKT, s’engage jusqu’en 2028 avec le FCSM, avec une année supplémentaire en option. Bienvenue, Victor 🫶#MercatoFCSM pic.twitter.com/tDSA2c8coh — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) June 16, 2026

Source : FC Sochaux-Montbéliard