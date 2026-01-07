Révélation des dernières semaines dans le Forez, Kévin Pedro (19 ans) a une nouvelle fois marqué des points samedi dernier contre Le Mans (0-0). Le jeune défenseur central s’impose comme une option crédible aux yeux du staff de l’ASSE. Sa dernière prestation semble d’ailleurs également avoir marqué les esprits des suiveurs de la Ligue 2…

Après le premier match de Kévin Pedro en Ligue 2 contre Troyes début novembre, Eirik Horneland s’était montré très élogieux envers son défenseur central : « Il faut saluer Kévin Pedro qui a joué son premier match avec nous cette année. Il ne s’est pourtant pas beaucoup entraîné avec nous. Il a sorti un match avec beaucoup d’autorité, c’était très bien pour lui. Mon coup de chapeau à Kévin et au centre de formation de nous proposer des joueurs de ce niveau. »

Pedro dans le XI type de la J18

Malgré des premières performances satisfaisantes, Kévin Pedro avait retrouvé le banc face à Nancy et Dunkerque. Titulaire aux yeux du coach norvégien, Maxime Bernauer avait naturellement repris sa place dans le onze de départ.

Mais avec un Chico Lamba pas encore à 100% et un Maxime Bernauer blessé, Kévin Pedro a regoûté à une titularisation samedi dernier. Aligné aux côtés de Mickaël Nadé, le joueur formé au club a livré une nouvelle copie plus que satisfaisante. Cette performance solide, avec un clean sheet à la clé, lui vaut de figurer cette semaine dans le XI type des fans de la Ligue 2 (à retrouver ici). Il est le seul stéphanois à faire son apparition dans l’équipe de la semaine.

Quelle suite pour Kévin Pedro ? Le staff devra trancher prochainement. Avec le retour en forme de Chico Lamba et un Maxime Bernauer qui finira par revenir, Kévin Pedro pourrait retrouver le banc des remplaçants. À moins que ses bonnes prestations n’amènent Eirik Horneland à une réelle réflexion quant au futur de la charnière centrale de l’ASSE. À noter également que Kévin Pedro a la capacité d’évoluer en tant que latéral droit.