Kevin Pedro s’impose progressivement comme une solution crédible en défense à l’ASSE. Le jeune joueur formé au club profite de la Ligue 2 pour marquer des points et répondre à la confiance d’Eirik Horneland.

La rencontre face au Mans (0-0) restera comme une étape importante dans la progression de Kevin Pedro. Aligné pour la troisième fois en Ligue 2 cette saison (la deuxième comme titulaire), le défenseur stéphanois a livré une prestation très solide. Un match sérieux. Appliqué. Sans fioritures.

Dans un contexte exigeant, face à un adversaire du haut de tableau, le jeune Vert a répondu présent. Il a surtout confirmé une tendance observée depuis plusieurs semaines. Kevin Pedro gagne du crédit. Et pas seulement auprès des supporters.

Formé à l’ASSE, le défenseur profite d’une période clé. L’absence de Chico Lamba lui ouvre des portes. Eirik Horneland n’hésite plus. Il lui accorde du temps de jeu. Et de la confiance. Une gestion assumée, qui commence à porter ses fruits.

Kevin Pedro gagne la confiance d’Eirik Horneland

Face au Mans, Kevin Pedro a formé une charnière centrale très solide avec Mickaël Nadé. Ensemble, ils ont offert aux Verts le premier clean sheet de l’année 2026. Une statistique loin d’être anodine dans la course à la montée.

Très fort dans les duels, Kevin Pedro a été intraitable face aux attaquants manceaux. Il a gagné ses face-à-face. Bien lu les trajectoires. Et su imposer sa présence physique. Sur un terrain rendu difficile par les conditions, il a aussi fait preuve d’intelligence.

Moins de prises de risque à la relance. Des choix simples. Efficaces. Une adaptation rapide au contexte du match. Un signe de maturité. Là où certains auraient tenté des passes compliquées, lui a assuré.

En Coupe de France, Kevin Pedro avait déjà montré des choses intéressantes. Trois rencontres disputées. Du sérieux. De l’engagement. Mais la Ligue 2 est un autre niveau. Plus exigeant. Plus constant. Et le Stéphanois répond présent.

L’ASSE peut compter sur sa formation

Kevin Pedro n’est pas un cas isolé. Comme El Jamali, il incarne cette nouvelle génération issue du centre de formation stéphanois. Des joueurs discrets. Travailleur. Qui saisissent leur chance quand elle se présente.

Pour l’ASSE, c’est une excellente nouvelle. Dans un projet qui vise un retour rapide dans l’élite du football français, s’appuyer sur des joueurs formés au club est un atout. Sportif. Économique. Identitaire aussi.

Kevin Pedro croque à pleines dents le temps de jeu qui lui est offert. Sans bruit. Sans excès. Mais avec efficacité. Et s’il continue sur cette voie, Eirik Horneland pourrait bien continuer à lui faire confiance dans les semaines à venir. Une montée en puissance discrète. Mais prometteuse.