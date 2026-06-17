Bonne nouvelle pour l’AS Saint-Étienne. Réunie dans le cadre de l’examen des comptes des clubs professionnels, la DNCG a validé sans restriction la situation financière des Verts. L’ASSE est donc officiellement autorisée à participer au championnat de Ligue 2 lors de la saison 2026-2027.

Alors que le club digère encore l’échec des barrages face à Nice, une étape importante attendait les dirigeants stéphanois ces derniers jours. Comme chaque année, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) a étudié les comptes du club afin de s’assurer de sa capacité à évoluer dans les compétitions professionnelles la saison prochaine.

ℹ️ Ce mercredi, l'AS Saint-Étienne a été auditionnée par la DNCG dans le cadre de l’examen de la situation des clubs au titre de la saison 2026/2027. Après étude du budget présenté, l'instance nationale a confirmé l'absence de mesure restrictive à l’encontre du club. pic.twitter.com/oxF0VRdJWy — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 17, 2026

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Le verdict est tombé : aucune mesure n’a été prononcée à l’encontre de l’ASSE.

La DNCG valide les comptes de l'ASSE

Le gendarme financier du football français a accordé son feu vert aux Verts sans encadrement de masse salariale, sans restriction de recrutement et sans demande complémentaire.

Une décision qui confirme la solidité financière du projet porté par Kilmer Sports Ventures depuis son arrivée à la tête du club.

Dans un contexte où plusieurs formations françaises continuent de faire face à des difficultés économiques, cette validation constitue un signal positif pour les dirigeants stéphanois à l’approche d’un mercato qui s’annonce important.

L’ASSE dispose désormais de toute la latitude nécessaire pour préparer son effectif en vue de la saison prochaine et d'ambitionner une montée en Ligue 1.

Place désormais aux décisions sportives

Si le dossier financier est désormais bouclé, plusieurs chantiers majeurs restent ouverts dans le Forez.

Plusieurs joueurs importants de l’effectif pourraient être sollicités durant l’été, à l’image de Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili ou encore du jeune Djylian N’Guessan.

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La validation de la DNCG offre néanmoins un cadre serein aux dirigeants stéphanois pour avancer sur ces dossiers.

Après la désillusion vécue face à Nice, l’ASSE peut désormais officiellement préparer sa saison 2026-2027 en Ligue 2 avec la certitude de disposer du feu vert administratif indispensable à son engagement dans le championnat.

Une première étape indispensable avant de se tourner vers un été qui s’annonce particulièrement animé dans le Forez.