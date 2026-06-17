Toujours en Ligue 2 après avoir manqué la remontée en Ligue 1, l'ASSE se prépare déjà à la saison 2026-2027. Arrivé à la place de Philippe Montanier, Ian Cathro a pris une première grande décision en annulant un match amical.

Les Verts repartent de zéro. Pour la quatrième saison sur les cinq dernières depuis 2022, l'ASSE s'apprête à évoluer en Ligue 2. En cause, un exercice 2025-2026 raté malgré des moyens démesurés pour la deuxième division. Toujours placés mais jamais installés dans le top 2, les Stéphanois ont craqué au pire moment, avec trois défaites dans le sprint final. Derrière, un playoff remporté à l'usure face à Rodez (0-0, 7-6 tab) avant une double confrontation en barrages qui a tourné à l'avantage de Nice (0-0, 4-1).

Cathro veut jouer "des équipes de l'élite"

De quoi obliger l'ASSE à lancer un nouveau cycle alors que plusieurs éléments devraient quitter le Forez. En premier lieu, Kilmer Sports Ventures a décidé de faire confiance à un nouvel entraîneur. Exit Philippe Montanier, bienvenue Ian Cathro. Âgé de 39 ans, l'Écossais arrive d'Estoril, formation de première division portugaise. Apprécié pour ses préceptes de jeu offensifs, le technicien a vite voulu mettre sa patte sur l'ASSE. En témoigne une première décision forte prise alors que les Verts n'ont pas encore repris l'entraînement.

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En effet, comme l'écrit lundi 15 juin L'Est Républicain, le premier match amical programmé par l'ASSE est annulé. Alors que le club du Forez devait affronter Sochaux, son premier adversaire de la prochaine saison de Ligue 2 le 11 juillet au Chambon-sur-Lignon, la rencontre n'aura pas lieu. "Contrairement à ce qui était initialement annoncé, les Doubiens n’affronteront pas l’ASSE le 11 juillet au début de leur stage au Chambon-sur-Lignon. À peine nommé, le nouvel entraîneur du club stéphanois, Ian Cathro, a formulé le souhait d’affronter des équipes de l’élite en préparation", précise le quotidien régional.

Un premier choix fort du nouvel entraîneur de l'ASSE, qui semble décidé à imposer sa propre méthode pour préparer au mieux son équipe à l'objectif de la saison. Un retour en Ligue 1 !