La fin de saison risque d’être agitée dans le Forez. Quelques jours après l’échec des Verts en barrages face à Nice, les premières rumeurs de mercato se multiplient autour de l’effectif stéphanois. La dernière en date concerne Djylian N’Guessan. Selon Fabrizio Romano, l’Eintracht Francfort a entamé des discussions pour recruter le jeune attaquant de l’ASSE.

L’information a de quoi interpeller les supporters stéphanois. À seulement 17 ans, Djylian N’Guessan continue d’attirer les regards bien au-delà des frontières françaises. Réputé pour son flair offensif et son potentiel, l’attaquant formé à l’ASSE figure désormais dans le viseur de l’Eintracht Francfort, l’un des clubs les plus performants d’Allemagne en matière de développement des jeunes talents.

Selon Fabrizio Romano, des discussions ont déjà été engagées autour du dossier. Aucun accord n’est évoqué à ce stade, mais l’intérêt est bien réel.

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L’ASSE face à un été à risques

La non-montée en Ligue 1 pourrait profondément rebattre les cartes du mercato stéphanois. Alors que les dirigeants espéraient construire leur projet dans l’élite, l’échec face à Nice oblige désormais le club à composer avec une réalité économique différente.

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Dans ce contexte, plusieurs cadres offensifs pourraient susciter de nombreuses convoitises.

Zuriko Davitashvili fait partie des joueurs les plus exposés. Auteur d’une saison convaincante malgré les difficultés collectives, l’international géorgien dispose d’une cote importante sur le marché européen.

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Même constat pour Lucas Stassin. Le jeune attaquant belge a confirmé son potentiel cette saison et pourrait attirer plusieurs clubs désireux de miser sur un profil à forte valeur de revente.

N’Guessan, le prochain grand départ du mercato ?

L’intérêt de Francfort pour Djylian N’Guessan illustre une nouvelle fois la qualité du travail de formation réalisé à l’Étrat. Le club allemand possède une solide réputation dans l’accompagnement des jeunes joueurs avant leur explosion au plus haut niveau.

Reste désormais à connaître la position de l’ASSE. Le club a tout intérêt à conserver l’un de ses plus grands espoirs, mais la pression du marché pourrait rapidement s’intensifier.

Une chose semble déjà certaine : après la déception des barrages, les dirigeants stéphanois s’attendent à un été particulièrement mouvementé. Et Djylian N’Guessan pourrait bien être l’un des premiers dossiers chauds du mercato.