Face à la presse cette fin de semaine, Ian Cathro s'est projeté sur ASSE - MHSC, le choc de la J5 de Ligue 2 BKT. Il fixe le cap avant le premier test face à un concurrent direct et s'exprime sur le fait de conserver Zuriko Davitashvili.

Ian Cathro (entraîneur de l'ASSE) : "Oui les résultats sont bons mais on a construit ce groupe de manière à ce qu'il ne cède pas justement à cette euphorie. Les joueurs sont remarquablement concentrés sur le fait de s'améliorer, de devenir l'équipe qu'on essaie de construire. On essaie tous d'être vraiment dans l'instant présent. On sait qu'on va jouer des matchs qui seront parfois difficiles. Le plus important, ce sera vraiment à chaque fois de tourner la page et de se tourner vers le prochain rendez-vous. Je sens un groupe qui est concentré, qui est capable de faire cette chose-là."

ASSE - MHSC : Le prochain test des Verts

Ian Cathro (entraîneur de l'ASSE) : "ASSE - MHSC ? Je m'attends à un match particulièrement intense. Ce que j'ai pu voir de cette équipe, c'est que c'est solide, que ce soit en termes offensifs ou défensifs. Je vois une équipe qui est ambitieuse, avec un coach et un groupe ambitieux. Je suis au courant de l'histoire du club et je me doute qu'ils vont arriver à Geoffroy Guichard pour remporter la rencontre. Je pense d'ailleurs que c'est quelque chose qui va amener une intensité différente à ce match. Dans ces rencontres, ce qui fait souvent la différence, c'est les premières minutes, les cinq premières, les premières dix minutes, le premier quart d'heure, c'est ce qui va nous aider à comprendre quel genre d'opposition, quel genre de match on va avoir.

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Je m'attends tout simplement à notre plus gros test de la saison puisque c'est tout simplement le prochain. C'est comme ça qu'on a envie d'aborder nos rencontres, on sait qu'il nous en reste encore 30 journées et à chaque fois la prochaine sera la plus importante."

Grandir dans la difficulté

Ian Cathro (entraîneur de l'ASSE) : "Il y a des moments qui font progresser une équipe et le fait d'être dans la difficulté en fait partie. Le fait qu'on ait eu des difficultés à Dijon, qu'on ait été confronté à des problèmes et la façon dont l'équipe a réussi à rester unie, à s'adapter, à chercher des solutions, à maintenir aussi cette alchimie. C'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Je sais que parfois les joueurs arriveront à faire exactement la même chose et parfois ils ne seront pas récompensés par un résultat. Il faudra faire face à cette frustration. Mais quand on arrive à à obtenir la victoire après ces efforts, c'est vraiment quelque chose de très important pour une équipe.

Il va falloir qu'on garde notre concentration pour continuer à essayer de devenir l'équipe qu'on a envie d'être et ça c'est vraiment quelque chose qui est différent d'être simplement une équipe qui gagne."

Cathro ravi de pouvoir s'appuyer sur Davitashvili

Ian Cathro (entraîneur de l'ASSE) : "Le fait que Zuriko Davitashvili reste ? Je peux vous assurer que je parle beaucoup aux joueurs. Je parle beaucoup avec Zuriko. C'est une situation normale dans tellement de clubs de football. Je savais déjà que c'était un très bon footballeur. Je dois apprendre à le connaître. Je sais déjà que c'est une très bonne personne. Je suis heureux de travailler avec lui et qu'il soit resté à l'ASSE. Je pense qu'il est heureux de travailler avec moi et ses collègues, parce qu'on peut le voir. Ce que je vois au quotidien, c'est un gars qui fait partie d'une équipe et qui est content de faire partie de cette équipe. Et tant qu'il sera avec nous, je serai très content."