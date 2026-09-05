Olivier Dall’Oglio estime que l’ASSE est aujourd’hui mieux armée pour retrouver la Ligue 1. L’ancien entraîneur des Verts souligne davantage de solidité, un recrutement plus expérimenté et une vraie volonté de tirer les leçons des deux dernières saisons. Un entretien mené par Poteaux-carrés.

L’ASSE a connu deux dernières saisons particulièrement difficiles. Après une relégation en Ligue 2, le club stéphanois n’est pas parvenu à remonter immédiatement dans l’élite. Pour Olivier Dall’Oglio, les erreurs du passé doivent désormais servir de leçon. Et l’ancien entraîneur des Verts voit plusieurs signaux encourageants cette saison.

Selon lui, Saint-Étienne présente notamment davantage de consistance dans son jeu. Un constat qui pourrait permettre au club de nourrir de solides ambitions pour la suite du championnat.

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Olivier Dall’Oglio croit à la montée

Olivier Dall’Oglio se montre plutôt optimiste concernant les chances de voir l’ASSE retrouver la Ligue 1. L’ancien technicien stéphanois estime même que les Verts sont « mieux armés que les saisons précédentes ».

Son principal constat concerne la solidité affichée par l’équipe. Les matches lui semblent plus consistants. Un élément essentiel dans un championnat de Ligue 2 où chaque déplacement peut devenir un piège.

Dall’Oglio insiste d’ailleurs sur un point : il ne faut sous-estimer personne. Aller jouer à Rodez ou à Laval, même avec une équipe annoncée favorite, ne garantit absolument rien. Pour lui, Saint-Étienne a payé par le passé un certain manque d’humilité.

Le contexte lui paraît toutefois différent aujourd’hui. L’effectif lui semble tenir la route, aussi bien en quantité qu’en qualité. Une situation qui pourrait permettre aux dirigeants de préparer dès maintenant la prochaine étape.

Car pour Dall’Oglio, la montée ne doit pas être une finalité. Elle doit constituer une première étape vers un projet plus durable.

ASSE : un recrutement qui semble avoir évolué

L’ancien entraîneur de l’ASSE porte également un regard intéressant sur la méthode de recrutement mise en place par KSV. Selon lui, les données peuvent aider à identifier les joueurs, mais elles ne suffisent pas.

Dall’Oglio insiste sur l’importance de connaître réellement les recrues. Leur personnalité, leur comportement, leurs motivations et leur capacité à s’intégrer ne peuvent pas toujours être évalués uniquement à travers des données ou des vidéos.

Il cite notamment l’exemple de Luis Campos au PSG. Le recruteur parisien se déplacerait pour voir les joueurs et les rencontrer avant de prendre une décision. Une approche que Dall’Oglio considère comme indispensable.

Cette dimension humaine pourrait justement avoir été davantage prise en compte par Saint-Étienne lors du dernier mercato.

L’ancien coach des Verts observe notamment avec intérêt l’arrivée de joueurs étrangers comme Jakob Breum, Aron Csongvai et Tamar Svetlin. Leur expérience à l’étranger pourrait faciliter leur adaptation.

Dall’Oglio estime que ces profils ont un avantage par rapport à certains joueurs recrutés précédemment. Il cite notamment Ben Old, qui n’avait jamais quitté l’Océanie avant son arrivée à Saint-Étienne, ainsi qu’Augustine Boakye, qui n’avait connu que le championnat autrichien.

Pour lui, les nouveaux joueurs disposent d’une expérience européenne plus importante. Une donnée qui peut peser dans leur adaptation au football français.

Le coach voit une ossature intéressante

Sur le terrain, Dall’Oglio apprécie également plusieurs éléments de l’équipe actuelle. Il faudra néanmoins attendre les confrontations face aux autres candidats à la montée pour disposer d’un jugement plus précis.

L’ancien entraîneur stéphanois cite notamment la charnière composée de Le Cardinal et Naïr. Il la juge solide et complémentaire. Il souligne aussi les nombreuses solutions offensives de l’équipe et le nombre important de buts inscrits depuis le début de la saison.

Surtout, il observe une adaptation rapide des recrues venues de l’étranger. Un élément qui pourrait constituer une vraie différence cette saison.

Dall’Oglio reste toutefois prudent. Le championnat ne fait que commencer et il estime qu’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Les prochains rendez-vous face aux équipes qui visent elles aussi la montée permettront d’en savoir davantage.

Mais son constat est clair : l’ASSE semble avoir corrigé certaines erreurs du passé.

Le recrutement de joueurs davantage habitués à voyager et à évoluer dans différents championnats, associé à une équipe qui paraît plus solide, pourrait offrir aux Verts une base intéressante.

Et c’est probablement le point le plus important de son analyse. Pour Dall’Oglio, Saint-Étienne doit penser dès maintenant à la Ligue 1. L’objectif ne serait pas seulement de remonter, mais de construire une équipe capable de s’installer durablement dans l’élite.

La présence de moyens financiers importants constitue, selon lui, « une très bonne carte » pour l’ASSE. Encore faudra-t-il utiliser cet atout avec davantage de réalisme et tirer définitivement les leçons des erreurs précédentes.