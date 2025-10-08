La saison de Ligue 2 a pris une belle tournure pour l’ASSE. Co-Leaders au classement avec 20 points, les Verts s’apprêtent à vivre une série de cinq matchs qui pourraient définir leur place au moment de la trêve internationale de novembre. Des affiches variées, entre duel au sommet, réception de concurrents directs et déplacement piégeux.

AS Saint-Étienne – Le Mans (Samedi 18 octobre, 20h)

Premier rendez-vous dans le Chaudron avec la réception du Mans. Actuels 11e, les Sarthois alternent le bon et le moins bon, mais disposent d’un bloc difficile à manœuvrer. Un match où les Verts devront se rattraper à domicile.

Annecy – ASSE (Samedi 25 octobre, 20h)

Une semaine plus tard, direction la Haute-Savoie pour affronter Annecy. Toujours compliqué de performer au Parc des Sports, où les Stéphanois devront faire preuve de réalisme. Le groupe d’Eirik Horneland sait qu’il ne faudra pas laisser filer de points face à une équipe très physique.

AS Saint-Étienne – Pau (Mardi 28 octobre, 20h30)

Le duel face à Pau pourrait s’apparenter à un choc direct pour le podium. Les Palois, surprenants troisièmes avec 20 points, se sont installés parmi les outsiders sérieux de ce championnat. Dans une semaine à trois matchs, l’ASSE tentera de s’imposer dans une rencontre qui comptera double.

Red Star – ASSE (Samedi 1er novembre, 20h)

Autre test important avec la réception du Red Star, promu ambitieux et actuel quatrième. Bien emmenée par sa défense, cette équipe sera un vrai révélateur pour le collectif stéphanois. Un rendez-vous qui s’annonce animé à l'extérieur.

Troyes – AS Saint-Étienne (Samedi 8 novembre, 20h)

Enfin, avant la trêve, place au sommet. Les Verts se déplaceront à Troyes pour affronter le leader actuel. Les deux équipes comptent le même nombre de points (20), mais l’ESTAC possède une meilleure différence de buts. Une affiche qui pourrait valoir cher dans la course à la montée, et offrir une photographie précise des forces en présence avant la coupure internationale.

L'ASSE va pouvoir se tester !

Avec cinq matchs en l’espace de trois semaines, l’ASSE entre dans une séquence déterminante. Entre duels directs pour la montée et déplacements piégeux, les Verts devront maintenir leur dynamique pour conserver leur place dans le haut du classement. La trêve internationale viendra ensuite offrir un temps de repos bienvenu, avant une fin d’année où chaque point pèsera encore plus lourd.