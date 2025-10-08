Auteur de 4 buts et une passe décisive en 4 rencontres, Lucas Stassin figure parmi les trois nommés pour le trophée UNFP du joueur du mois de septembre. L’attaquant de l’ASSE est en lice aux côtés des Troyens Assoumou et Bentayeb.

Le mois de septembre a marqué un tournant dans la saison de Lucas Stassin. L’attaquant belge a pu peu à peu avoir plus de temps de jeu. Par conséquent, il a également été plus décisif;. En seulement 4 matchs, il a compilé 4 buts et une passe décisive, devenant un élément clé du dispositif d’Eirik Horneland. Il n'y a que lors de la défaite dans le Chaudron face à Guingamp, 2-3 qu'il n'a pas été décisif.

Son impact a été immédiat. Contre Clermont, il s’est illustré avec un but et une passe décisive dans une victoire précieuse à l’extérieur (1-2). Il a ensuite signé un doublé décisif face à Reims (3-2), avant de faire gagner les siens d’un but unique à Amiens (0-1).

Deux joueurs de Troyes pour concurrencer Stassin

Pour ce trophée UNFP, Lucas Stassin sera en compétition avec Assoumou et Tawfik Bentayeb, tous deux attaquants de l’ESTAC Troyes. Assoumou a inscrit 3 buts en 4 matchs, tandis que Bentayeb affiche un bilan quasi similaire à Stassin avec 3 buts et une passe décisive. Des performances solides, mais Stassin semble avoir une longueur d’avance sur le plan de la régularité et de l’impact dans les moments décisifs.

Le verdict final sera entre les mains du public et des observateurs. Les votes sont encore ouverts, et les supporters stéphanois peuvent faire la différence.

Les Verts portés par un buteur en pleine confiance

Cette nomination vient récompenser un début de saison convaincant pour Stassin et pour l’AS Saint-Étienne. Les Verts occupent actuellement la 2ᵉ place de Ligue 2, à égalité de points avec Troyes et Pau. Une dynamique encourageante, portée notamment par les buts du jeune buteur belge.

Même sans trophée pour l’instant, Lucas Stassin confirme qu’il est l’un des attaquants les plus performants du championnat. Une chose est sûre. S’il continue sur cette lancée, les récompenses suivront rapidement. Pour voter pour l'attaquant de l'ASSE, cliquez juste ici

