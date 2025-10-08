Les Verts confirment leur ambition de remontée en Ligue 1 avec 12 points pris sur 15 avant la trêve. Place désormais à une semaine de régénération pour l'ASSE, marquée par la promotion de jeunes talents du centre de formation.

Avec quatre victoires et une seule défaite sur leurs cinq derniers matchs, l’AS Saint-Étienne a bouclé sa série de rencontres sur une note très positive. En s’imposant face à Montpellier (0-2), les Verts confirment leur montée en puissance et restent parfaitement dans les temps de passage fixés pour atteindre leur objectif : la remontée en Ligue 1.

Eirik Horneland peut savourer ce bilan de 12 points pris sur 15 possibles, symbole d’une équipe enfin régulière et confiante dans son jeu. Si tout n’est pas encore parfait, les Stéphanois ont su faire preuve de solidité défensive et d’efficacité offensive, deux qualités indispensables pour prétendre aux premières places.

Une trêve internationale qui vide le vestiaire

Cette pause dans le calendrier tombe à point nommé. L’effectif stéphanois va souffler, même si de nombreux joueurs rejoignent leur sélection nationale.

Pas moins de neuf Verts seront sur le pont dans les prochains jours : Cardona (Malte), Batubinsika (Congo), Old (Nouvelle-Zélande), Stassin (Belgique Espoirs), Jaber (Israël), Annan (Ghana), Davitashvili (Géorgie), El Jamali (France U19) et Stojkovic (Serbie U20).

Le groupe professionnel se retrouve donc considérablement réduit à L’Étrat. Le staff technique en profite pour organiser une semaine de régénération axée sur la récupération, avant une nouvelle série exigeante de cinq rencontres en 21 jours.

Une nouvelle série déterminante en octobre et novembre

À la reprise, les Verts devront enchaîner : Le Mans (18 octobre), Annecy (25 octobre), Pau (28 octobre), Red Star (1er novembre) et Troyes (8 novembre). Cinq matchs cruciaux qui pourraient permettre à l’ASSE de s’installer durablement dans le haut du classement avant la prochaine trêve internationale. D'autant qu'ils joueront les 3 équipes qui composent la tête du championnat durant cette série avec Red Star (4e), Pau et Troyes (à égalité avec l'ASSE).

La gestion de l’effectif sera primordiale, surtout avec l’enchaînement des rencontres et le retour progressif des internationaux. Horneland, qui prône la continuité et la rigueur, sait que la profondeur de son banc sera un facteur clé de réussite.

Noah Moulin, la belle surprise du centre de formation de l'ASSE

Cette trêve profite aussi à la jeunesse stéphanoise. Avec un groupe professionnel allégé, plusieurs jeunes de la réserve ont été appelés à s’entraîner avec les pros. Parmi eux, Paul Eymard et Kévin Pedro, déjà aperçus à plusieurs reprises, mais surtout Noah Moulin, véritable révélation du début de saison. Arrivé en 2019 au club pour évoluer avec la pré-formation, il effectue sa sixième saison !

Âgé de seulement 17 ans (né en mai 2008), ce joueur offensif polyvalent a brillé avec les U17 nationaux l’an passé avant d’intégrer le groupe de Sylvain Gibert en réserve pour la saison 2025-2026. Titulaire lors de la récente victoire contre Feurs (0-1), Moulin confirme son potentiel et profite de cette période pour engranger de l’expérience auprès des professionnels.

Un symbole fort de la politique de formation de l’ASSE, fidèle à sa réputation de club formateur. Les portes du groupe pro restent ouvertes pour les jeunes méritants — un message clair envoyé à toute la génération montante de L’Étrat.