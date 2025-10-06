Toujours en haut du classement, l’AS Saint-Étienne confirme son excellent début de saison après neuf journées de Ligue 2. Les Verts partagent la première place avec Troyes après leur victoire à Montpellier d'hier soir (0-2).

Après neuf journées, Saint-Étienne affiche un bilan remarquable : 6 victoires, 2 nuls et une seule défaite, pour un total de 20 points, soit autant que Troyes, leader à la différence de buts (+10 contre +9). La solidité stéphanoise impressionne : seulement neuf buts encaissés, soit l’une des meilleures défenses du championnat.

Les hommes d’Eirik Horneland ont trouvé un équilibre entre rigueur défensive et efficacité offensive. L’ASSE n’a plus connu la défaite depuis la 2e journée, enchaînant une série convaincante qui lui permet de viser clairement la montée.

Pau et le Red Star s’accrochent dans le sillage des Verts

Derrière, Pau et le Red Star complètent le quatuor de tête avec respectivement 20 et 17 points. Pau impressionne par son efficacité offensive (16 buts marqués), tandis que le Red Star, malgré un léger manque de régularité, reste solidement ancré dans le haut du tableau.

Ces deux équipes surprennent et pourraient bien jouer les trouble-fêtes dans la course à la Ligue 1. Mais pour l’instant, Saint-Étienne et Troyes semblent avoir pris une légère avance sur la concurrence.

Une lutte acharnée s’annonce pour le top 5 de la ligue 2

Derrière le podium, Reims (14 pts) et Guingamp (14 pts) ferment le top 5, mais le milieu de tableau reste extrêmement serré : entre Reims (5e) et Boulogne-sur-Mer (16e), à peine cinq points d’écart.

Nancy, Rodez et Montpellier restent dans le coup, tandis que Dunkerque et Le Mans essaient de grappiller des points pour se rapprocher de la première partie de tableau.

En bas de classement, Bastia (4 pts) et Laval (8 pts) ferment la marche et devront vite réagir pour éviter de décrocher.

Saint-Étienne vise la montée : une ambition retrouvée

Cette position de co-leader confirme le renouveau de l’ASSE. La régularité, la solidité collective et la confiance retrouvée des cadres laissent entrevoir une saison excitante.

Avec un calendrier favorable à venir, les Verts ont toutes les cartes en main pour s’installer durablement en tête et rêver d’un retour en Ligue 1.

🏆 Classement de Ligue 2 après la 9e journée