Aboubaka Soumahoro ne reviendra pas à l'ASSE. Le défenseur central de 21 ans, prêté par Hambourg SV à Saint-Étienne la saison dernière sans jamais s'imposer, rebondit en Espagne. Transfermarkt confirme son arrivée en prêt au RCD Mallorca, pensionnaire de Liga 2, à compter du 10 juillet 2026.

Le bilan stéphanois est sans appel. Un prêt raté, une demi-saison fantôme, zéro impact. Soumahoro avait rejoint l'ASSE en février 2025, en provenance de Hambourg SV, avec un statut de renfort défensif sur la deuxième partie de saison. Les Verts venaient de perdre des points précieux et avaient besoin de solidité derrière. Il n'a pas répondu à l'appel. Peux-t-on lui en vouloir ? Il n'a jamais été lancé.

ASSE : Un profil prometteur qui n'a jamais trouvé sa place en Ligue 2

Sur le papier, Soumahoro avait pourtant de quoi séduire. Franco-ivoirien, né le 4 février 2005, 1m87, gaucher, défenseur central capable d'évoluer en arrière gauche ou en milieu défensif selon les configurations. Formé au PSG, passé par le Paris FC où il signe son premier contrat professionnel pour 500 000 euros en février 2025 avant d'être immédiatement prêté à Hambourg, puis renvoyé à l'ASSE dans la foulée : une trajectoire tarabiscotée pour un joueur de 21 ans.

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Huit sélections en équipe de France U20, un but : le niveau international Espoirs est là. Mais entre le potentiel et la réalité du terrain en Ligue 2, le fossé n'a jamais été comblé sous le maillot Vert. La saison 2025-2026 à l'ASSE n'a pas laissé de traces.

Son prêt s'est terminé le 30 juin 2026. Hambourg l'a récupéré sous contrat jusqu'en juin 2029. Et dès le 10 juillet, le club allemand l'a expédié en Liga 2 espagnole, à Mallorca. Un deuxième prêt consécutif, dans un deuxième championnat de deuxième division. Le message est clair : Hambourg ne compte pas encore sur lui pour son équipe première.

Mallorca, un nouveau défi pour rectifier le tir

Le RCD Mallorca évolue en Liga 2 après une relégation. Pour Soumahoro, c'est une opportunité de se relancer dans un championnat qui lui sera peut-être plus favorable que la Ligue 2 française. L'Espagne a une culture de formation différente, un football plus technique, et des systèmes défensifs qui peuvent mieux convenir à un profil comme le sien.

Sa valeur marchande s'établit désormais à 1,20 million d'euros selon Transfermarkt, en baisse depuis le pic de 1,80 million enregistré en mars 2025. La trajectoire raconte quelque chose : un joueur qui n'a pas encore tenu ses promesses, dans des clubs qui n'ont pas réussi à l'y aider.

Pour les supporters stéphanois, le dossier Soumahoro restera comme une piste hivernale qui n'a jamais pris. Pas de rancœur, pas de regret particulier non plus. Juste un prêt qui n'a pas fonctionné, comme il en existe des dizaines chaque saison dans le football professionnel.

Bonne chance à Mallorca, Aboubakar.

Source : Transfermarkt