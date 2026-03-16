Arrivé cet hiver à l’ASSE, Aboubaka Soumahoro vit un début d’aventure très compliqué dans le Forez. Recruté en provenance de la Bundesliga, le défenseur central n’a toujours pas disputé la moindre minute avec l’équipe de Philippe Montanier. Une situation délicate qui interroge déjà sur la pertinence de ce recrutement hivernal.

L’ASSE avait choisi de renforcer son secteur défensif lors du dernier mercato hivernal avec l’arrivée d’Aboubaka Soumahoro. La faute à un début de saison chaotique defensivement. Le joueur a été prêté avec option d’achat et devait apporter une solution supplémentaire dans l’axe de la défense stéphanoise.

Pourtant, plusieurs semaines après son arrivée, le défenseur n’a toujours pas eu l’occasion de se montrer avec l’équipe première dirigée par Philippe Montanier. Une absence totale de temps de jeu qui interpelle alors que la saison avance et que les places se raréfient dans la hiérarchie défensive.

La seule apparition du joueur sous le maillot vert reste pour l’instant une rencontre du Challenge Espoirs face à Marseille (1-1). Ce jour-là, Soumahoro avait pourtant rendu une copie très propre. Sérieux dans ses interventions, appliqué dans la relance, il avait montré des qualités intéressantes. Une prestation jugée solide qui pouvait laisser penser qu’il allait rapidement intégrer la rotation.

Mais depuis, les opportunités ne sont pas venues.

Une concurrence très forte dans l’axe de la défense pour Soumahoro

Ce samedi, lors de la rencontre face à Grenoble, Aboubaka Soumahoro n’était même pas présent dans le groupe retenu par Philippe Montanier. Un choix assumé par le technicien stéphanois.

La raison principale se trouve dans la concurrence qui règne actuellement au poste de défenseur central. La charnière composée de Mickaël Nadé et Julien Le Cardinal donne pleine satisfaction. Solides et complémentaires, les deux joueurs se sont imposés comme les titulaires indiscutables du moment.

Dans le même temps, Chico Lamba a effectué son retour et représente une solution supplémentaire dans la rotation. À cela s’ajoute le prochain retour de Maxime Bernauer, qui devrait également postuler dans l’axe.

Dans cette configuration, Aboubaka Soumahoro se retrouve relégué très loin dans la hiérarchie défensive stéphanoise. Une situation qui pourrait rapidement le placer comme cinquième choix dans l’axe.

Impossible de jouer avec la réserve

La situation du défenseur est d’autant plus compliquée qu’il ne peut même pas se relancer avec l’équipe réserve. Philippe Montanier l’a expliqué récemment : la date de son transfert ne lui permet pas d’être qualifié pour disputer des rencontres avec l’équipe évoluant en National 3.

Autrement dit, Soumahoro se retrouve dans une impasse. Sans place dans la rotation du groupe professionnel et sans possibilité de jouer en réserve pour garder du rythme, le joueur manque cruellement de temps de jeu.

Cette absence de solutions pourrait transformer ce recrutement hivernal en véritable fiasco sportif.

Car si la hiérarchie actuelle se maintient et que les retours de blessure se confirment, Aboubaka Soumahoro pourrait tout simplement ne jamais porter le maillot de l’ASSE en match officiel avec l’équipe première.

Une situation frustrante pour le joueur venu chercher du temps de jeu dans le Forez...