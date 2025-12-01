Et si Eirik Horneland claquait la porte à l'ASSE ? Une hypothèse très loin de se concrétiser en l'état. Pour autant, il figure sur la short-list de l'IF Hammarby ! Le dauphin d'Allsvenskan a coché le nom de l'entraineur des Verts.

Eirik Horneland fêtera sa première bougie à l'ASSE le 20 décembre prochain. Il symbolise la première décision forte prise par les dirigeants de Kilmer Sports Ventures qui avait décidé de se séparer d'Olivier Dall'Oglio. Un an plus tard, le bilan est mitigé. Le spectacle est au rendez-vous avec un projet de jeu moderne et attractif. Pour autant, le technicien norvégien n'a pas réussi l'opération maintient en Ligue 1 et voit les carences défensives persister.

Depuis plusieurs semaines, il ne cache pas son exigence, voire son agacement face aux manque de concentration, et remet parfois en question l'état d'esprit de son groupe qui manque de constance. De quoi donner envie à Horneland de rentrer en Scandinavie et se rapprocher de ses proches ? Nous n'en sommes pas là. Pour autant, un club suédois apprécierait particulièrement l'entraineur de l'ASSE.

Hammarby pense à Horneland (ASSE)

La saison s'est terminée en Suède. Hammarby, club historique, a terminé à la seconde place d'Allsvenskan. Les dirigeants du club recherchent un nouvel entraineur pour la saison à venir. Plusieurs noms ont été cochés pour venir mener le nouveau projet sportif. Parmi les quatre entraineurs visés ressort… Eirik Horneland. Selon les informations du média suédois SportBladet, Hammarby apprécie particulièrement le coach de l'ASSE.

Sindre Tjelmeland (Lech Poznan), Kalle Karlsson (Västerås SK) et Andreas Tegström (Sandefjord) sont les trois autres noms cochés par le Directeur Général d'Hammarby.

Tjelmeland en premier choix

Selon D. Kristoffersson, Sindre Tjelmeland serait la piste principale à l'heure actuelle. Pour autant, le club polonais de Lech Poznań réclame environ 500 000 € pour le libérer de son contrat. Un prix jugé important pour l'entraineur adjoint de Poznań. Les négociations devaient se poursuivre. Mais les suédois pourraient changer de cible. L'ASSE devra rester vigilante dans ce dossier même si un départ s'avère peu probable en l'état. Une chose est certaine, Eirik Horneland conserve une belle cote en Scandinavie.

Source : SportBladet