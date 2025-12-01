En alignant un onze de départ peu remanié, le staff de l'ASSE a respecté leurs adversaires de Ecotay Moingt (11-1) et trouvé la bonne alchimie pour décrocher une qualification pour le 9e tour de la Coupe de France, sans accroc.

Les Verts ont offert une soirée mémorable à leurs supporters lors du 8e tour de Coupe de France. Une victoire 11-1 contre Ecotay-Moingt, un derby ligérien transformé en fête populaire, 26 801 spectateurs en tribune, et une communion totale entre les joueurs des deux équipes et Geoffroy-Guichard. Un succès large et maîtrisé. Une satisfaction pour le staff stéphanois. Ben Old a signé un retentissant quadruplé. Nadir El Jamali un doublé. Les autres buts ont été inscrits par Eymard, Miladinovic, Ferreira, Boakye et un CSC. Mais au-delà du score, c’est la gestion précise d’Eirik Horneland et notamment son choix entre Paul Eymard et Luan Gadegbeku qui est à souligner. Le Norvégien a fait tourner, a protégé certains cadres, et a observé ses jeunes. Ses décisions dessinent les contours de la hiérarchie interne. Et une tendance se confirme.

Horneland (ASSE) et son choix fort entre Eymard et Gadegbeku

Horneland a profité de cette affiche pour faire souffler plusieurs titulaires. Cardona, Boakye, Nadé, Bernauer ou encore Joao Ferreira ont été préservés après la pause. Cinq changements au total. Une gestion logique à une semaine d’un déplacement difficile à Dunkerque. Les entrants ont pu obtenir du temps de jeu : Stojkovic, Pedro, Appiah, Gadegbeku et Maçon ont su aggraver le score. Et parmi eux, deux profils attiraient particulièrement l’attention : Paul Eymard et Luan Gadegbeku.

Le staff stéphanois a décidé de titulariser Eymard, qui a disputé l’intégralité de la rencontre. Gadegbeku, lui, n’a joué que la seconde période. Une hiérarchie inversée par rapport aux précédentes semaines, où l’international U19 français semblait avoir une longueur d’avance. La situation surprend. D’autant que Gadegbeku n'avait pas été retenu dans le groupe contre Nancy en Ligue 2. Le milieu, déjà professionnel et auteur de 223 minutes en championnat cette saison, est installé dans la rotation. Mais Horneland a choisi d’observer plus longuement Eymard. Un signal envoyé ? Un simple one-shot ? La question reste pour l'instant sans réponse. Car Eymard a répondu en marquant à la 67e minute. Une réalisation importante pour un joueur qui n’avait encore disputé aucune minute en Ligue 2. Le message est clair : Horneland ouvre la porte à une concurrence réelle.

Vers un rôle croissant pour Eymard ?

Le cas Eymard intrigue forcément. Le jeune joueur n’a pas encore signé son premier contrat professionnel, ce qui pourrait arriver début 2026. Malgré cela, il a été préféré à Gadegbeku sur ce match. Horneland apprécie sa disponibilité, sa projection et son tempérament. Ses premiers pas ont été convaincants contre Quetigny. De quoi envisager une montée en puissance dans les prochaines semaines ? Rien n’est acté, mais l’idée n’est plus utopique.

La profondeur d’effectif est un atout majeur cette saison. Et la capacité du coach à intégrer des jeunes au bon moment peut faire basculer la saison. À l’approche d’un mois décisif, l’ASSE se réjouit de voir émerger de nouvelles solutions. Le choix entre Eymard et Gadegbeku n’est peut-être qu’un premier épisode. La suite s’annonce passionnante.