L’AS Saint-Etienne (ASSE) retrouvait la Coupe de France, ce week-end, dans un choc 100% ligérien. Après leur qualification face à Quetigny, il y a 15 jours, les stéphanois recevaient l’US Ecotay-Moingt (R3) au Stade Geoffroy Guichard. Résumé de la rencontre.

Les hommes d’Eirik Horneland avaient l’occasion de poursuivre leur parcours en Coupe de France ce samedi soir. Opposée au petit poucet de la compétition, l’ASSE pouvait rejoindre les 32ᵉ de finale, qui marqueront l’entrée en lice des clubs de Ligue 1.

XI de départ : Maubleu - Ferreira, Bernauer, Nade, Annan - Miladinovic, El Jamali, Eymard - Cardona, Boakye, Old.

Dans une rencontre totalement maîtrisée par les Verts, l’ouverture du score ne tarde pas à arriver : dès la 11e minute, Irvin Cardona, parfaitement inspiré, glisse un ballon idéal à Ben Old, qui surgit devant la cage adverse et inscrit le premier but en toute sérénité, lançant ainsi la machine stéphanoise. À peine deux minutes plus tard, la pression incessante des hommes en vert se confirme lorsqu’un superbe échange entre Cardona et Igor Miladinovic ouvre une brèche dans la défense d’Écotay Moingt : Miladinovic, lucide et efficace, remporte son duel avec le portier et double la mise, portant le score à 2-0.

La domination continue et, à la 26e minute, Augustine Boakye régale le public d’une véritable action de classe : prise de balle impeccable, enchaînement rapide et frappe enroulée du gauche qui vient se loger dans la lucarne. Un bijou technique qui donne déjà trois buts d’avance aux Stéphanois. À la 31e minute, Ben Old s’illustre à nouveau en inscrivant son second but de la soirée, une action un peu espiègle puisqu’il pique le but à Cardona, mais le sourire reste de mise tant l’ambiance est à la fête. La démonstration se poursuit et, à la 34e minute, João Ferreira vient ajouter sa pierre au festival offensif, bien servi une nouvelle fois par Irvin Cardona, intenable dans le rôle du passeur.

À cinq minutes de la pause, Nadir El Jamali se joint à la fête : sur un bel échange avec Cardona, il ouvre son pied et inscrit son tout premier but chez les professionnels. À peine le temps de savourer que, à la 41e minute, Ben Old signe déjà un triplé grâce à une remise de la tête de Paul Eymard, ajustant d’un tir puissant le malheureux gardien d’Écotay Moingt. Le score à la pause est sans appel : 7-0.

Tout le monde participe à la fête entre l'ASSE et Ecotay Moingt

Le coach Horneland décide alors de procéder à cinq changements, offrant du temps de jeu à Gadegbeku, Stojkovic, Appiah, Pedro et Maçon. La seconde période reprend sur un rythme plus calme, mais pas pour Ben Old, qui, à la 60e minute, part en solo et inscrit son quatrième but personnel d’une frappe sèche du pied droit, portant le score à 8-0. Sept minutes plus tard, c’est Paul Eymard qui s’illustre en obtenant son premier but à Geoffroy-Guichard, validant une belle progression personnelle et inscrivant le neuvième but stéphanois.

Le Chaudron, lui, se lève comme un seul homme pour le but d’honneur d’Écotay Moingt : à la 72e minute, Vial tente et réussit un coup franc somptueux qui finit dans la lucarne, offrant au public un moment inattendu mais apprécié. Le festival des Verts s’achève toutefois par un dernier éclat, signé Nadir El Jamali, qui inscrit son doublé à la 74e minute d'une belle frappe du gauche sur un centre précis de Ben Old. Kevin Pedro puis Luan Gadegbeku sont proches de marquer eux aussi mais le portier des visiteurs veille ! C'est un but contre son camp qui va clore le score, 11-1, c'est le score final d'un match qui a offert une magnifique histoire que seul la coupe de France peut offrir !