Le maintien de l'OGC Nice face à l'ASSE a provoqué un immense soulagement sur la Côte d'Azur. Après la victoire décisive des Aiglons (4-1), Jean-Pierre Rivère n'a pas caché son émotion. Le président niçois en a également profité pour répondre à la réclamation déposée par Saint-Étienne concernant Ali Abdi.

L'AS Saint-Étienne a vu son retour en Ligue 1 s'envoler au terme du barrage face à l'OGC Nice. Une désillusion immense pour les Verts, battus par une équipe niçoise qui a sauvé sa place dans l'élite au terme d'une saison particulièrement éprouvante.

Après la rencontre, Jean-Pierre Rivère a livré une réaction forte dans les colonnes de Nice-Matin. Le président du Gym, qui disputait son dernier match à la tête du club après quinze années de présidence, a reconnu avoir vécu l'un des moments les plus intenses de son parcours.

"J’ai vécu un de mes matchs les plus importants sur le plan émotionnel", a-t-il confié, évoquant un "grand soulagement" après des mois de turbulences.

Jean-Pierre Rivère soulagé après le maintien

Le dirigeant niçois n'a pas caché que la perspective d'une relégation en Ligue 2 représentait un véritable cauchemar. Arrivé au club avec Maurice Cohen alors que l'OGC Nice traversait une période difficile, Rivère considérait le maintien comme une mission essentielle.

"Je n’aurais jamais imaginé qu’on aille jusqu’au barrage", a-t-il expliqué. Pourtant, malgré les difficultés rencontrées tout au long de la saison, les Aiglons ont fini par atteindre leur objectif.

Le président niçois a également tenu à saluer l'engagement de Claude Puel. Revenu en urgence pour sauver le club, l'ancien entraîneur stéphanois a accepté un défi complexe dans un contexte particulièrement tendu.

Selon Rivère, tout le groupe s'est mobilisé jusqu'au bout pour éviter une descente qui aurait laissé des traces profondes dans l'histoire récente du club.

Une pique adressée à l'ASSE

Mais les déclarations du président niçois ne se sont pas arrêtées au terrain. Jean-Pierre Rivère a également réagi à la réclamation formulée par l'AS Saint-Étienne concernant la participation d'Ali Abdi lors du match aller.

Le dirigeant azuréen n'a pas apprécié cette démarche. "On n’a pas trouvé ça très fair-play", a-t-il déclaré, estimant que la contestation stéphanoise n'avait aucune chance d'aboutir.

Une sortie qui risque d'alimenter les discussions entre les deux camps dans les prochains jours. Du côté de l'ASSE, cette réclamation s'inscrivait dans une volonté de faire respecter les règlements. À Nice, elle est perçue comme une tentative de contestation et de destabilisation.

Alors que les Niçois savourent leur maintien en Ligue 1, les Verts doivent désormais digérer une nouvelle déception et préparer une saison supplémentaire en Ligue 2. Les propos de Jean-Pierre Rivère ajoutent une dernière dose de tension à une double confrontation déjà particulièrement électrique.

Source : Nice-Matin