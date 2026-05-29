L’OGC Nice a dévoilé ce vendredi matin le groupe retenu pour le barrage retour face à l’ASSE. Après le 0-0 de l’aller à Geoffroy-Guichard, les Aiglons abordent cette seconde manche avec un effectif relativement fourni malgré quelques absences notables.

Le rendez-vous approche pour les Verts. Ce vendredi soir, l’ASSE jouera son avenir à l’Allianz Riviera dans un barrage retour particulièrement tendu après une première manche extrêmement fermée dans le Chaudron.

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Avant cette rencontre décisive, l’OGC Nice a communiqué la liste des joueurs convoqués pour affronter les hommes de Philippe Montanier.

Wahi bien présent avec Nice

Sans surprise, plusieurs cadres niçois figurent dans le groupe retenu. Le secteur offensif sera notamment emmené par le retour de suspension d'Elye Wahi, prêté par Francfort. L'ivoirien fait partie des aiglons capables de faire basculer la rencontre à tout moment.

Au milieu, Nice pourra également compter sur des éléments expérimentés comme Youssouf Ndayishimiye, Morgan Sanson ou encore Abdul Samed.

Défensivement, les Aiglons devront cependant faire sans Ali Abdi, pourtant présent lors du match aller à Geoffroy-Guichard. Sabri Lamouchi, sélectionneur tunisien a obtenu gain de cause et a récupéré l'ancien caennais aux dépens de son club avant ce match retour

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Le groupe de l’OGC Nice face à l’ASSE

Gardiens

Diouf

Dupé

Zelazowski

Défenseurs

Bah

Bard

Clauss

Dante

Mantsounga

Mendy

Oppong

Milieux

Abdul Samed

Boudahe

Coulibaly

Louchet

Sanson

Vanhoutte

Attaquants

Cho

Diop

Jansson

Kevin Carlos

Wahi

Après le triste 0-0 du match aller, les deux équipes savent qu’une simple erreur pourrait cette fois coûter très cher. L’ASSE devra notamment surveiller de près la vitesse et les transitions offensives niçoises, principal danger aperçu mardi soir.

Dans une Allianz Riviera sans supporters niçois, les Verts joueront gros ce vendredi soir avec l’espoir de retrouver la Ligue 1.