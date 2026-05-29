À quelques heures du barrage retour entre Nice et l’ASSE, Claude Puel a livré son analyse de la confrontation. L’entraîneur niçois s’attend à un match très différent de celui disputé à Geoffroy-Guichard et insiste sur la dimension psychologique d’un rendez-vous qui peut faire basculer la saison des deux clubs.

Le match aller n’a livré aucun vainqueur. Dans un Geoffroy-Guichard plein à craquer, Stéphanois et Niçois se sont quittés sur un score nul et vierge qui laisse toutes les hypothèses ouvertes avant le retour à l’Allianz Riviera. Pour Claude Puel, le résultat obtenu dans le Forez reste néanmoins acceptable au regard du contexte.

"On cherche toujours à faire mieux. À l’aller, on aurait pu et dû faire mieux avec le ballon. Le résultat, dans un stade complètement acquis à la cause stéphanoise, n’est pas un mauvais résultat. Maintenant, place au deuxième acte." explique-t-il via des propos rapporté par le site officiel du GYM.

Puel se méfie de l’ASSE

L’ancien entraîneur des Verts refuse de tirer des conclusions définitives du premier match. Pour lui, la double confrontation entre désormais dans une autre dimension. "Le match retour sera différent, différemment appréhendé. On ne tire pas de leçon du premier match. C’est autre chose, une autre confrontation. Il y a des conséquences qui peuvent être importantes."

Le technicien niçois s’attend à retrouver une équipe stéphanoise fidèle à ce qu’elle a montré mardi soir.

"C’est une équipe qui a montré, à l’aller, une bonne organisation au niveau de son bloc. Qui a été difficile à transpercer. On sait qu’ils vont essayer de bien défendre et d’exploiter la moindre possibilité, notamment sur les attaques rapides et les contre-attaques."

"L’ascendant psychologique" au cœur du barrage

Au-delà des considérations tactiques, Claude Puel estime que tout pourrait se jouer dans les têtes. "Les deux clubs, les deux équipes l’ont mesuré sur ce match aller en ayant beaucoup de difficultés à se lâcher."

Une analyse qu’il poursuit en évoquant l’importance du rapport de force mental. "J’espère que sur ce match-là, on va arriver à trouver un certain relâchement pour s’exprimer au mieux. Ça se jouera beaucoup des deux côtés sur l’ascendant psychologique que pourrait prendre une équipe sur l’autre."

Le huis clos, un paramètre à apprivoiser

L’autre sujet majeur de cette rencontre reste évidemment le huis clos imposé à l’Allianz Riviera. Un élément que Claude Puel regrette, tout en refusant d’y voir un avantage pour l’ASSE. "On aimerait avoir nos supporters. Quand on voit le soutien dont a pu bénéficier Saint-Etienne à l’aller, c’est quand même très important."

Mais l’entraîneur niçois estime que les deux équipes devront composer avec cette atmosphère inhabituelle. "C’est difficile de jouer à huis clos. Mais je pense que ce le sera pour eux aussi parce qu’ils n’ont pas l’habitude de jouer à huis clos. Ce sera difficile pour les deux équipes. C’est celle qui arrivera à apprivoiser le plus vite cet environnement qui pourra le mieux s’exprimer."